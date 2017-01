Frešo: Bratislavský kraj bude voziť študentov do Auschwitzu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce v rámci osvety proti extrémizmu voziť študentov stredných škôl autobusmi do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Súčasťou nového župného programu sú aj divadelné predstavenia spojené s debatami so študentmi.Ako informoval predseda BSK Pavol Frešo, v pondelok 30. januára bude vypravený prvý autobus so študentmi z dvoch škôl v Bratislavskom kraji.uviedol po dnešnom stretnutí so študentmi Gymnázia Malacky.Kraj chce podľa neho dopriať študentom praktickú skúsenosť s témami extrémizmu a fašizmu, o ktorých diskutujú, aby mali priamy kontakt s touto časťou slovenskej histórie.zdôvodnil Frešo.Výjazdy do Auschwitz-Birkenau bude plne hradiť BSK, školy by s nimi nemali mať žiadne náklady. Nie sú pritom určené len pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ale pre všetky stredné školy na jeho území. Spolu so študentmi vycestujú do koncentračného tábora aj ich učitelia histórie a ďalší odborníci, ktorí sa týmito témami zaoberajú. Pre študentov je to dobrovoľné, prednosť budú mať tohtoroční maturanti z dejepisu.Okrem toho už BSK naplánoval štyri divadelné predstavenia o Natálke – malom rómskom dievčati, ktoré v Česku v roku 2009 popálili extrémisti. V spolupráci s činohrou Slovenského národného divadla (SND) pôjdu po jednotlivých školách a po predstaveniach sa bude konať debata so študentmi.vysvetlil Frešo.Ďalšie projekty majú vziať študentov na pamätné miesta Slovenského národného povstania (SNP) a do vypálených obcí.uzavrel predseda BSK.