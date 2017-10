FREŠO: Kampaň financujeme s režisérom Núňezom z vlastných zdrojov

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 13. októbra (TASR) – Svoju predvolebnú kampaň zaplatí Pavol Frešo z vlastných zdrojov a z peňazí, ktoré na tieto účely poskytne producent jeho kampane, režisér Peter Núňez. Frešo to na dnešnom tlačovom brífingu oznámil v reakcii na slová predsedu SaS Richard Sulíka, ktorý spomínal Frešovo meno v súvislosti s podozrivým financovaním kampane niektorých kandidátov na post predsedov samosprávnych krajov.zdôraznil Frešo. Pripomenul, že svoju kampaň začal od augusta a okrem nosnej témy dopravy zdarma ju tvoria putovné kontajnery, noviny a inzercia v dopravných prostriedkoch. V súčasnosti, keď sa blíži fakturačné obdobie za doterajšie aktivity, budú na transparentný účet nabiehať prostriedky a verejnosť môže sledovať príjmy a výdavky," informoval Frešo.dodal.Režisér Peter Núňez vysvetlil svoju účasť na financovaní kampane tým, že ho výrazne oslovila myšlienka dopravy zdarma. Zároveň vylúčil, žeby to urobil zo zištných dôvodov.zdôraznil.Doterajšie náklady na kampaň odhadol na približne 100.000 eur. Zdôraznil, že celkovo nepresiahnu zákonný limit.uviedol Frešov podporovateľ.Obaja zároveň súhlasia so slovami predsedu SaS, že financovanie kampaní niektorých kandidátov vzbudzuje oprávnené podozrenie.Predseda SaS Richard Sulík dnes upozornil na niektorých kandidátov na šéfov samosprávnych krajov, pri ktorých môžu byť podľa neho podozrenia o financovaní ich kampaní. Okrem kandidáta na šéfa Trenčianskeho kraja Štefana Škultétyho menoval i dvoch uchádzačov na post šéfa Bratislavského kraja – Rudolfa Kusého a Pavla Freša. V prípade Freša konkrétne spochybňuje jeho transparentný účet. "Má príjmy dokopy asi päť eur a rovnako výdavky asi päť eur," opísal Sulík.