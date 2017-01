FREŠO: Politici v silných liberálnych demokraciách nechcú rušiť kraje

Pavol Frešo Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. januára (TASR) – Ak sa chce Slovensko zaradiť k silným liberálnym demokraciám, musí ostať krajinou, kde si ľudia volia svojich zástupcov na celoštátnej, miestnej, ale aj regionálnej úrovni. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo to skonštatoval v súvislosti s polemikou okolo návrhu nezaradených poslancov Národnej rady SR Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej zrušiť vyššie územné celky (VÚC).Frešo upozornil, že typickým znakom bohatých liberálnych demokracií, ku ktorým sa radí napríklad Rakúsko, Nemecko, Francúzsko či Belgicko a Holandsko, je práve silná miestna a regionálna samospráva, blízka k životu a každodenným potrebám ľudí.zdôraznil predseda BSK.Ak sa má teda otvárať otázka budúcnosti samosprávnych krajov, mala by podľa Freša viesť k dokončeniu decentralizácie, vyššej miere ekonomickej suverenity a tým spojenej zodpovednosti regionálnych samospráv.Nezaradení poslanci Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková na dnešnej tlačovej konferencie oznámili, že na najbližšiu parlamentnú schôdzu predložili návrh na zrušenie VÚC a to už v tomto roku a bez náhrady. Dohromady ide o novelizáciu 28 zákonov, vrátane novely Ústavy SR a noviel ústavných zákonov.Štát by podľa Macháčkovej zrušením krajov počas najbližších piatich rokov ušetril viac ako 200 miliónov eur, a to zrušením volieb či nákladov na fungovanie zastupiteľstva. Opozičná poslankyňa tvrdí, že po pätnástich rokoch existencie možno zhodnotiť, že žiaden zo zásadných cieľov VÚC sa nenaplnil. Na podporu svojho návrhu spúšťajú Beblavý a Macháčková aj online petíciu. Cieľom je vytvoriť verejný tlak na presadenie tohto kroku.Premiér Robert Fico(Smer-SD) na návrh reagoval slovami, že ho absolútne nezaujíma. Označil ho za nepodstatný, nezaujímavý výkrik, ktorý nerešpektuje ani to, že na takúto legislatívnu zmenu je potrebná ústavná väčšina, pri aktuálnom rozložení síl v parlamente teda hlasy koalície i opozície.uviedol Fico s tým, že Beblavý o podpore svojho návrhu s koaličnými stranami nehovoril.