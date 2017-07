Frida Kahlo maľovala hlavne autoportréty. Ovplyvnili ju úrazy i láska

V roku 1907 sa narodila svetoznáma mexická maliarka FRIDA KAHLO, predstaviteľka surrealizmu. Foto: TASR/Wikipédia Foto: TASR/Wikipédia

Na archívnej snímke z 14. apríla 1939 maliarka a surrealistka Frida Kahlo, ktorá bola manželkou mexického maliara Diega Riveru, pózuje vo svojom dome v Mexico City. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: http://www.fridakahlo.org/, https://www.aktuality.sk/clanok/435911/frida-kahlo-utrpenie-a-vasen/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexico City / Bratislava 6. júla (TASR) – Obrazy Fridy Kahlo sa v súčasnosti predávajú až na úrovni desiatich miliónov dolárov, čím sa maliarka aj napriek diskutabilnej kvalite jej diel, zaradila medzi takých velikánov výtvarného umenia ako boli Andy Warhol, Jackson Pollock, či Pablo Picasso. Od jej narodenia uplynie vo štvrtok 6. júla 110 rokov.Frida Kahlo (plným menom Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón) sa narodila 6. júla 1907 sa v Coyoacáne, v La Casa Azul, na predmestí Mexico City v Mexiku. Budúca výtvarníčka prišla na svet ako tretie dieťa nemeckého fotografa Guillerma Kahla a jeho druhej manželky, ktorá bola španielsko-mexicko-indiánského pôvodu, Matilde Calderón y Gonzales.Život Fridy Kahlo poznačili viaceré úrazy. V šiestich rokoch prekonala detskú obrnu, následkom čoho jej rapídne schudla pravá noha. Vo svojich osemnástich rokoch pri havárii autobusu a električky utrpela vážne zranenia, ktoré zanechali na jej zdravotnom stave trvalé následky.Počas rekonvalescencie, pripútaná na lôžko, vyjadrovala svoje duševné a aj telesné utrpenie olejomaľbami. Tematicky sa v tomto období venovala najmä maľbe portrétov a autoportrétov, ktoré sa vyznačovali jasnými farbami, naivným výtvarným štýlom a plochými formami mexického ľudového umenia. Jej tvorbu ovplyvňoval symbolizmus a realizmus, neskôr surrealizmus.Vo veku 21 rokov jej do života vstúpil osudový muž - o 20 rokov starší, svetoznámy mexický maliar – muralista Diego Rivera, ktorého si vzala za manžela v roku 1929. Spoločne odišli do Spojených štátov amerických (USA). V galérii Juliena Levyho v New Yorku usporiadal Fride prvú výstavu (1938). V tom istom roku sa maliarka zoznámila so zakladateľom surrealizmu André Bretonom, pričom o rok neskôr na jeho pozvanie cestovala do Paríža. Niektoré z diel, vystavených v New Yorku boli súčasťou aj mexickej výstavy v galérii Renou et Colle de Paris vo Francúzsku (1939). Autorka výtvarných diel vystavovala aj na Medzinárodnej výstave surrealizmu, organizovanej v roku 1940 v Galérii moderného umenia v Mexico City.Manželstvo Fridy Kahlo a Diega Riveru bolo osobité, väčšinou žili obaja oddelene. Milenkou Diega Riveru bola určitý čas sestra Fridy Kahlo Cristina a milencom Fridy Kahlo sa stal ruský boľševický revolucionár Lev Davidovič Trockij. Búrlivé manželstvo nakoniec vyústilo do rozvodu. Frida Kahlo hľadala ďalej útočisko nielen v mileneckých aférach, ale aj v alkohole. Napokon sa však obaja bývalí manželia vzali znovu koncom roku 1940, v deň 54. narodenín Diega Riveru.Frida Kahlo počas svojho života vytvorila takmer dvesto olejomalieb, akvarelov a kresieb z ktorých je až 55 jej autoportrétov. Medzi jej najznámejšie diela patria: Frida a Diego Rivera (1931), Autoportrét na hranici Mexika a USA (1932), Dve Fidy (1939), Autoportrét s tŕňovou korunou a kolibríkom (1940), Zlomený stĺp (1944), Diego a ja (1949), Autoportrét so Stalinom (1954) a Marxizmus dá zdravie chorým (1954)a iné.Obaja manželia boli prirodzení, aktívni a intelektuálni ľavičiari. Frida Kahlo vstúpila do Komunistickej strany Mexika v roku 1928, obdivovala Trockého, neskôr jeho úhlavného nepriateľa Josifa Vissarionoviča Stalina. Dokonca v roku 1954, krátko pred svojou smrťou, sa Frida Kahlo verejne prezentovala na komunistickej pouličnej demonštrácii.Zdravotný stav umelkyne sa ku koncu jej života zhoršoval. Okrem toho, že trpela depresiami, podstúpila aj amputáciu nohy a bola odkázaná na invalidný vozík. V tomto čase opäť, ako kedysi na začiatku, maľovala poležiačky, často pod vplyvom drog. To sa odrazilo na zhoršenej kvalite jej malieb.Umelkyňa Frida Kahlo zomrela 13. júla 1954 v Casa Azul v Mexico City na zápal pľúc. Podľa neoficiálnej teórie sa úmyselne predávkovala, čomu nasvedčuje aj posledný zápis v jej denníku: "Dúfam, že koniec je radostný, a dúfam, že sa nikdy nevrátim...".Dom v La Casa Azul, Diegom Riverom darovaný mexickej vláde, sa 12. júla 1958 stal oficiálnym Múzeom Fridy Kahlo.O živote Fridy Kahlo bol v roku 2002 natočený celovečerný americký film Frida, v hlavnej úlohe s pôvabnou herečkou Salmou Hayek.