Frölunda obhájila titul, Sparte vo finále nepomohol ani Cingelov gól

Liga majstrov 2016/2017 - finále /Göteborg/:

Frölunda Indians - Sparta Praha 4:3 pp (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 8. Wellman (Sundström, Tommernes), 13. Lundqvist (Tommernes, Olofsson), 28. Wellman (Olofsson, Donovan), 62. Lasu (Rosseli-Olsen, Donovan) – 3. CINGEL (Kalina, KUDRNA), 11. Vrána (Hlinka), 47. Klimek (Švrček, Pech). Rozhodovali: Kaukokari, Fonselius (Fín.) – Kaderli, Kovacs (Švajč.), vylúčenia: 2:3 na 2 min., navyše Forman 5 min.+DKZ za seknutie, Řepík (obaja Sparta) 10 min. osob. trest za narazenie zozadu, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, divákov, strely na bránku: 35:36, 6044 divákov.



Frölunda Indians: Gustafsson – Nörstebö, Tommernes, Donovan, Nyberg, Sigalet, Larsson, Dahlin – Rosseli-Olsen, Lasu, Stalberg – Sundström, Figren, Grundström – Carlsson, Bergenheim, Wellman – Hjalmarsson, Ehn, Lundqvist – Olofsson



Sparta Praha: Pöpperle – Gernát, Mikuš, Švrček, Kalina, Nedomlel, Eminger, Barinka – Řepík, Vrána, Hlinka – Forman, Klimek, Deveaux – Ihnačák, Pech, Kumstát – Kudrna, Cingel, Uher – Procházka



/Frölunda sa stala víťazom Ligy majstrov 2016/2017/

Prehľad doterajších víťazov hokejovej Ligy majstrov:

2014/2015 - Lulea Hockey (Švéd.) /Christián Jaroš, Peter Cehlárik/

2015/2016 - Frölunda Indians (Švéd.)

2016/2017 - Frölunda Indians (Švéd.)

Göteborg 7. februára (TASR) - Hokejisti Frölundy Indians obhájili titul v Lige majstrov. V utorkovom finále v domácej aréne v Göteborgu dokázali dvakrát zmazať jednogólové manko a napokon v dramatickom súboji zdolali Spartu Praha 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v čase 61:27 Niklas Lasu.Český zástupca tak nepremenil premiérovú finálovú účasť na celkové prvenstvo, nepomohol mu ani gól Lukáša Cingela po asistencii Andreja Kudrnu. V drese Sparty sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí legionári Martin Gernát a Juraj Mikuš, ako i Brian Ihnačák, syn bývalého československého reprezentanta Petra Ihnačáka.Najužitočnejším hráčom LM 2016/2017 sa stal kapitánJoel Lundqvist, ktorý si po víťaznom finále prevzal cenu MVP. Najlepším strelcom súťaže sa stal jeho spoluhráč Casey Wellman, Američan nastrieľal v tomto ročníku osem gólov, z toho dva dal vo finále.Aj po treťom ročníku LM tak trofej poputuje do vitríny švédskeho klubu. Premiérovú edíciu európskej klubovej súťaže ovládla Lulea aj s dvojicou Slovákov Christánom Jarošom a Petrom Cehlárikom, keď si vo finále poradila práve s rivalom z SHL Frölundou. Tá si napravila chuť vlani po víťazstve nad fínskym Kärpätom Oulu, teraz pridala druhý triumf.V tretej edícii LM sa predstavili v súťaži aj dva slovenské kluby. Úradujúci šampión HK Nitra ako i vicemajster HC Košice dokázali postúpiť zo základnej skupiny a zhodne vypadli v 1. kole play off. Nitra nestačila na české Vítkovice (0:7, 0:5), Košičania na švajčiarsky Fribourg-Gottéron (1:1, 1:4).Trojica Gernát, Cingel a Kudrna sa vo štvrtok pripojí k slovenskej reprezentácii pripravujúcej sa na domáci turnaj Slovakia Cup v Nitre, do prípravného súboja v Nových Zámkoch proti olympijskému výberu Ruska však ešte nezasiahnu. Štvrtý slovenský "sparťan" Mikuš sa ospravedlnil trénerom národného tímu, keďže si potrebuje doliečiť zranenie.Diváci vo vypredanom Frölundaborgs isstadione boli od úvodu svedkami svižného, dynamického zápasu, v ktorom nebola núdza o pútavé momenty. Sparta dokázala otvoriť skóre už v 3. minúte zásluhou štvrtého útoku s dvojicou Slovákov, ktorý totálne zamotal hlavy súperovým obrancom. Šance Kudrnu sa ešte neujali, ale dorážka Cingela po delovke Kalinu už áno. Odpoveď nenechala na seba dlho čakať, v 8. min. dorazil v presilovke zblízka puk do siete Američan Wellman - 1:1. Následne Forman dostal 5 min. plus DKZ za seknutie a Frölunda mala dlhú početnú výhodu. Radoval sa však pražský tím, keď rýchle prečíslenie využil Vrána a strelil tak už piaty gól Sparty v oslabení v tomto ročníku LM. Frölunda opäť dokázala bleskovo zareagovať, tvrdú strelu Tommernesa od modrej čiary usmernil ľahkým tečom do siete najproduktívnejší hráč "indiánov" Joel Lundqvist. V druhej tretine sa snažilo domáce mužstvo tvoriť hru a neúnavne búšilo do súperovej obrany, Sparta sa zamerala ešte viac na protiútoky. V 28. min. sa Frölunda prvýkrát v stretnutí ujala vedenia, keď sa pred Pöpperleho predral cez pravé krídlo Wellman a parádne zavesil pod hornú žŕdku. Úradujúci český vicemajster začal tretie dejstvo mohutným náporom a hneď v jeho úvode zahodil dve veľké šance slovenský obranca Mikuš. Následne neuspeli v presilovke ani Kumstát, Cingel a Kudrna, vyrovnať sa podarilo až po jej uplynutí Klimekovi, ktorý šikovne tečoval do siete prudkú prihrávku Švrčeka. Sparta zrýchlila pohyb a pred Gustafssonom bolo naďalej rušno. Tlak Pražanov vrcholil v závere tretiny, dve a pol minúty pred koncom zlyhal v koncovke Pech. Duel tak dospel do predĺženia, ktoré sa hralo 3 na 3. V jeho druhej minúte rozhodol o triumfe domáceho tímu Lasu po prihrávke Rosseli-Olsena.