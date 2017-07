Frontex: Záchrancovia migrantov musia tiež bojovať proti prevádzačom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 20. júla (TASR) - Riaditeľ Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) Fabrice Leggeri vyzýva organizácie podieľajúce sa na zachraňovaní migrantov v Stredozemnom mori, aby sa zapájali aj do boja proti sieťam prevádzačov, ktoré z migrácie do Európy profitujú.citovalo dnes Leggeriho internetové vydanie denníka Passauer Neue Presse.vyjadril sa ďalej šéf Frontexu. Posádky by podľa neho mali spolupracovať s talianskymi úradmi napríklad tak, že budú zhromažďovať dôkazy.Leggeri sa tiež vyslovil za to, aby pre všetky mimovládne organizácie platil kódex správania, ako požaduje talianska vláda. Upozornil zároveň na skutočnosť, že väčšina záchranných akcií sa v súčasnosti odohráva veľmi blízko výsostných vôd Líbye.povedal šéf Frontexu.Väčšina v súčasnosti zadržaných migrantov pochádza z Nigérie a Guiney, prudko stúpol aj počet ľudí z Bangladéša.konštatoval Leggeri.