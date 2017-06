Froome je blízko predĺženiu zmluvy s tímom Sky do roku 2021

Britský cyklista Chris Froome. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 29. júna (TASR) - Britský cyklista Chris Froome je blízko k predĺženiu zmluvy s tímom Sky až do roku 2021. Trojnásobný víťaz Tour de France to uviedol v stredu pre agentúru AP.povedal 32-ročný Froome s tým, že definitívne by mali vec uzavrieť ešte pred sobotňajším štartom tohtoročnej Tour v nemeckom Düsseldorfe.Froome vyhral uplynulé dva ročníky Tour a aj teraz patrí k topfavoritom. "zdôraznil. Podľa vlastných slov chce na najvyššej úrovni jazdiť ešte päť-šesť rokov:Brit má šancu opäť sa priblížiť ku kvartetu Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain - všetci štyria vyhrali Tour de France vo svojej kariére päťkrát a sú na čele historických tabuliek. Doteraz najstarším víťazom Tour je Belgičan Firmin Lambot, ktorý triumfoval v roku 1922 vo veku 36 rokov.