Froome po štvrtom triumfe: Bol môj najťažší

Paríž 23. júla (TASR) - Chris Froome sa v nedeľu štvrtýkrát v kariére a tretíkrát za sebou stal víťazom najslávnejších cyklistických pretekov sveta. Tour de France ovládol s najtesnejším náskokom zo všetkých svojich pokusov a po triumfálnom príchode do Paríža priznal, že tento rok sa musel na žlté tričko nadrieť najviac.povedal.Tridsaťdvaročný pretekár sa opäť mohol spoľahnúť na veľmi silný a vynikajúco fungujúci tím Sky, najviac na Michala Kwiatkowského a v záveroch kopcov na Mikela Landu. V poslednom týždni však ukázal, že na Tour sa výborne pripravil. Sám dokázal likvidovať nástupy svojich súperov, nebál sa útočiť a svoju silu potvrdil v sobotu, keď obsadil 3. miesto v časovke, zvýšil svoj náskok na čele a zvládol tak aj poslednú prekážku na ceste za vytúženým triumfom.Kým vlani vyhral s vyše štvorminútovým náskokom pred Romainom Bardetom, teraz zdolal druhého Rigoberta Urana o 54 sekúnd. Prvýkrát sa stal celkovým víťazom bez toho, že by na pretekoch získal etapový triumf. Dokonca to bolo jeho prvé víťazstvo v sezóne. Do žltého dresu sa prvýkrát obliekol v 5. etape, prvej horskej s cieľom na La Planche des Belles Filles. Síce oň prišiel v 12. etape, keď mu ho zobral Talian Fabio Aru z Astany, no o dve neskôr jazdil v žltom opäť Froome. V ďalších etapách ho už nikto z favoritov na celkové poradie nedokázal ohroziť.povedal na stupni víťazov na Elyzejských poliach.Zároveň sa vo francúzštine poďakoval fanúšikom.pokračoval.Froome sa v historickom poradí viacnásobných víťazov Tour de France dostal na piate miesto. Pred ním je už len kvarteto legiend Jacques Anquetil (Fr.), Eddy Merckx (Belg.), Bernard Hinault (Fr.) a Miguel Indurain (Šp.), ktorí vyhrali slávnu Tour päťkrát. Na otázku, či si trúfa aj na vyrovnanie ich rekordu, odpovedal: