Froome si pred tretím týždňom TdF verí: Vydám zo seba to najlepšie

Brit Chris Froome (Sky) v žltom drese lídra na pódiu po 15. etape cyklistických pretekov Tour de France z Laissac-Severac l'Eglise do Le Puy-en-Velay (189,5 km) 16. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saint-Etienne 17. júla (TASR) - Chris Froome prežil nedeľňajšiu 15. etapu Tour de France vďaka pomoci svojich tímových kolegov. Tí ho zachránili, keď mal pred náročnú stúpaním mechanické problémy a musel čakať na výmenu kolesa. Britský cyklista verí, že podobná smola ho už nestretne, navyše sa podľa vlastných slov cíti stále lepšie a verí, že slávnyprinesie do Paríža aj tento rok.Jazdec stajne Sky o žltý dres takmer prišiel, keď musel zastaviť pre poškodené koleso, zatiaľ čo sa jeho súperi na celkový triumf vzďaľovali. Trojnásobný víťaz Tour mal našťastie pri sebe poľského spolujazdca Michala Kwiatkowského, ktorý mu dal nové koleso, a Mikela Landu, ktorý ho potiahol späť do skupiny favoritov ešte pred vrcholom kopca 1. kategórie na Col de Peyra Taillade. "povedal Froome pre cyclingnews.com počas druhého voľného dňa.Nakoniec o čas neprišiel, v zaujímavej kopcovitej etape si z najlepšej desiatky polepšil o pár sekúnd len Ír Daniel Martin, ktorý sa na záverečných kilometroch odpútal od svojich súperov a poskočil na piatu priečku. Froome tak ide do záverečného týždňa 104. ročníka Tour s náskokom 18 sekúnd na Taliana Fabia Arua a 23 s na domáceho favorita Romaina Bardeta. Do pol minúty sa zmestil aj štvrtý Rigoberto Uran z Kolumbie (+29 s), D. Martin stráca 1:12 min. Takáto tesná Tour pred záverečným týždňom dlho nebola.Froome si pred náročnými záverečnými šiestimi dňami verí a vyhlásil, že do nich ide v doteraz najlepšej forme.citoval ho portál cyclingnews.com.Na pelotón čakajú v Alpách dve veľmi ťažké vysokohorské etapy, ktoré výrazne prehovoria do boja o celkové prvenstvo. Froome má však v zálohe ešte predposlednú etapu - časovku v Marseille na 22,5 km. Z pätice na čele celkového poradia je v tejto disciplíne najsilnejší, takže v prípade, že by ho niekto vyzliekol zo žltého dresu a nestrácal by veľa, v sobotu by ho mohol získať späť.dodal Froome.