Froome vyhral časovku a zvýšil náskok na čele Vuelty

Na snímke britský cyklista Chris Froome.

Logroňo 5. augusta (TASR) - Britský cyklista Chris Froome triumfoval v utorňajšej 16. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa a upevnil si pozíciu na čele celkového poradia. Jazdec stajne Sky zvládol 40,2 km dlhú časovku z Circuito de Navarra do Logroňa za 47:00 min. Na druhom mieste skončil Holanďan Wilco Kelderman zo Sunwebu s mankom 29 sekúnd a tretí bol Talian Vincenzo Nibali z Bahrain-Merida, ktorý stratil 57 s.Štvornásobný víťaz Tour de France Froome tak zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia pred druhým Nibalim už na 1:58 min a priblížil sa ku svojmu cieľu - vyhrať v jednej sezóne Tour i Vueltu. Tretí je Kelderman s mankom 2:40 min. Po utorňajšej časovke sa v poradí opäť vyšvihol Alberto Contador, ktorý figuruje už na piatom mieste so stratou 4:58 min na lídra. Tridsaťštyriročný španielsky matador, ktorý sa po Vuelte rozlúči s bohatou kariérou, obsadil v časovke piate miesto dve sekundy za Nibalim.Froome sa ako líder postavil na štart posledný. Na prvom medzičase bol štvrtý, no ako je u neho zvykom, sily si opäť rozložil tak, že svoje tempo vystupňoval v druhej polovici trate. Na druhom medzičase viedol už o sedem sekúnd pred Keldermanom a v cieli natiahol náskok na 29 s.