Froome vyhral kráľovskú etapu Gira a má ružový dres

Brit Christopher Froome. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardonecchia 25. mája (TASR) - Víťazom piatkovej kráľovskej 19. etapy 101. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Christopher Froome z tímu Sky. Brit zvládol 184 kilometrov dlhú trasu z Venaria Reale do Bardonecchie v čase 5:12:26 h. Vďaka triumfu sa dostal aj na čelo celkového poradia pretekov a do sobotňajšej etapy pôjde v ružovom drese. Druhý skončil Ekvádorčan Richard Carapaz z tímu Movistar, tretie miesto si vybojoval Francúz Thibaut Pinot z FDJ.Etapa mala 184 ostrých kilometrov, počas ktorých museli pretekári vystúpať až 5195 metrov aj cez legendárne kopce Colle delle Finestre a Sestriere. V etape sa spočiatku držal pelotón pohromade, tempo bolo najmä zásluhou tímu Sky vysoké. Jeho členovia urobili obrovský kus práce na Colle delle Finestre, keď sa na čele usadili adepti na etapové i celkové víťazstvo, ale v prvom rade tam nechýbal Froome. Ten sa už 80 kilometrov pred cieľom dostal do úniku, ktorý napokon dotiahol do konca. Veľkú snahu ukrojiť čo najmenej z náskoku Frooma mal najmä Tom Dumoulin, ktorý vyvinul v stíhacej jazde najviac síl, ale do cieľa napokon prišiel s mankom troch minút a 23 sekúnd na 5. mieste. S veľkou stratou prišiel do cieľa vedúci pretekár po 19. etapách Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott.