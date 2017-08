Froome zvíťazil v 9. etape Vuelta Espaňa

Na snímke britský cyklista Chris Froome. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Benitatxell 27. augusta (TASR) - Britský cyklista Christopher Froome z tímu Sky sa stal víťazom 9. etapy pretekov Vuelta Espaňa. V nedeľňajšom 176,3 km meranom úseku z Orihuela do Benitatxell sa presadil Brit v záverečnom stúpaní na Alto de Puig Llorenca. Triumfom si zároveň poistil červený dres pre lídra celkového poradia, resp. zvýšil náskok pred súpermi.Od úvodu sa viacerí cyklisti pokúšali o úspešný únik, až sa napokon podarilo oddeliť desaťčlennej skupinke. Pelotón si však strážil situáciu, vo vysokom tempe dokázal znižovať postupne manko. K výraznejším zmenám prišlo v prvom stúpaní na Alto de Puig Llorenca, kde sa na čele osamostatnila dvojica Tobias Ludvigsson (FDJ) a Marc Soler (Movistar).Tá si držala nádej na etapový triumf až takmer do samotného záveru, pelotón ich však dostihol necelých šesť kilometrov pred cieľovou páskou. V boji o víťazstvo sa vytvorili drobné skupinky, ktoré sa neúspešne pokúšali roztrhnúť pole cyklistov. Napokon sa rozhodovalo až na záverečnom kilometri, kde si ideálnu pozíciu vytvoril Froome. Toho dokázal stíhať ešte Johan Esteban Chaves z ORICA-Scott, ale ani on nestačil na silný záver britského cyklistu.