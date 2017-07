FS: Slovensko.sk ešte nemá služby na takej úrovni ako finančná správa

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 21. júla (TASR) - Finančná správa je pripravená začať proces ďalšej integrácie služieb s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS), teda portálom Slovensko.sk hneď, ako začne poskytovať úroveň služieb minimálne na úrovni, v akej ich zabezpečuje teraz finančná správa. Uviedla to pre TASR Drahomíra Adamčíková z finančnej správy v reakcii na dnešnú kritiku plánovaných daňových elektronických stránok pre živnostníkov zo strany podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD).Ten uviedol, že nesúhlasí s tým, aby si živnostníci, umelci či samostatne hospodáriaci roľníci museli vybavovať prístup do schránok finančnej správy.konštatoval vicepremiér.Finančná správa však argumentuje tým, že jej hlavným poslaním je zabezpečiť výber daní a cla pre rozpočet Slovenska a EÚ. Na túto činnosť však potrebuje mať zabezpečenú prevádzkyschopnosť systému po technickej aj personálnej stránke 24 hodín denne sedem dní v týždni.zdôraznila Adamčíková.Finančná správa podľa jej slov začala s elektronickou komunikáciou už v roku 2014, keď spustila Portál finančnej správy pre splnenie zákonom stanoveného podávania DPH elektronickou formou. Od jeho spustenia zaznamenala takmer 25 miliónov prijatých dokumentov a 350.000 elektronicky komunikujúcich subjektov.Okrem toho, finančná správa začala v roku 2015 doručovať do schránok subjektov na portáli Slovensko.sk elektronické zásielky v colných agendách tranzit a vývoz.upozornila Adamčíková.Finančná správa sa podľa nej už od roku 2015 dožaduje zmluvnej garancie prevádzkových podmienok ÚPVS, pričom hlavným parametrom je práve dostupnosť 24 hodín denne sedem dní v týždni.priblížila. Finančná správa doteraz prostredníctvom centrálneho elektronického priečinku prijala takmer 1,6 milióna podaní a odoslala viac ako 5,5 milióna zásielok.Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii na Pellegriniho vyjadrenia uviedlo, že sa k téme elektronických schránok pre živnostníkov vyjadrí v rámci rozporových konaní, počas ktorých bude reagovať na pripomienky, ktoré boli k tomuto návrhu vznesené verejnosťou a odborníkmi počas pripomienkového konania.