FS SR: Psovodi so psami vykonali v minulom roku takmer 13.000 kontrol

Bratislava 13. februára (TASR) – Psovodi Finančnej správy (FS) SR majú za sebou úspešný rok 2016. So služobnými psami vykonali v minulom roku takmer 13.000 kontrol. Na východnej hranici sa podieľali na 356 úspešných záchytoch tabakových výrobkov a tabaku. So psami na detekciu drog zaznamenali 56 odhalení. Cenné úspechy zaznamenali aj v silnej konkurencii na rôznych medzinárodných súťažiach. TASR o tom informovala hovorkyňa FS Patrícia Macíková.Štvornohí zverenci už tradične vynikali pri odhaľovaní špeciálne vybudovaných úkrytov v dopravných prostriedkoch, slúžiacich na nelegálnu prepravu cigariet.spresnila Macíková.Darilo sa aj psovodom so psami na detekciu drog, ktorí v roku 2016 odhalili 16.170 gramov drog od mäkkých až po najtvrdšie.uviedla Macíková. Spomenula aj objav halucinogénnej látky LSD v listovej zásielke vo forme samolepiek s detskými motívmi.Za zmienku stoja aj úspechy na viacerých európskych medzirezortných a medzinárodných súťažiach vo výkone služobnej kynológie. Na súťaži v Českej republike v silnej konkurencii colníkov z Nemecka, Ruska, Poľska, Francúzska, Moldavska, Slovinska, Maďarska, Írska zvíťazili slovenskí psovodi vo vyhľadávaní drog a skončili tretí vo vyhľadávaní tabaku.Finančná správa má v súčasnosti 50 špeciálne vycvičených psov na vyhľadávanie drog, tabakových výrobkov, chránených živočíchov a finančnej hotovosti. Preferuje najmä tradičné pracovné plemená nemecký ovčiak, belgický ovčiak. V minulom roku boli do výcviku zaradené aj poľovné plemená, ako nemecký krátkosrstý stavač a špringeršpaniel.