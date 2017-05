Ftáčnik: Do 10 rokov by mali platy učiteľov dosiahnuť priemer v OECD

Milan Ftáčnik, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. mája (TASR) – Učitelia dnes na Slovensku zarábajú 57 percent z výšky platov vysokoškolsky vzdelaných ľudí zamestnaných v národnom hospodárstve. Autori Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko si v dokumente stanovili cieľ, že do desiatich rokov by mali učitelia zarábať 80 percent. V dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol spoluautor reformy a bývalý minister školstva Milan Ftáčnik.povedal Ftáčnik.Exminister školstva pripomenul, že Slovensko ako krajina dáva na školstvo 3,4 percenta hrubého domáceho produktu z verejných zdrojov.zdôraznil.Ľubomír Petrák (Smer-SD), poslanec a predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, sa taktiež domnieva, že príjmy učiteľov sú nízke.poznamenal.Podľa poslanca NR SR Branislava Gröhlinga (SaS) na Slovensku počúvame už veľmi dlho, že školstvo je priorita.uviedol.Sumár opatrení v oblasti školstva plánuje strana SaS prezentovať ku koncu roka.Richard Vašečka (OĽaNO-NOVA) skonštatoval, že platy učiteľov nie sú len sociálnou alebo odborárskou otázkou.dodal.