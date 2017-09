Ftáčnik navrhuje zaradiť nemocnicu v Malackách do siete urgentov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Milan Ftáčnik podal pripomienku k návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Žiada v nej, aby bola v kraji okrem dvoch bratislavských nemocníc zaradená do siete urgentných príjmov aj nemocnica v Malackách. Uviedol to na dnešnom brífingu v Bratislave.Ministerstvo zdravotníctva podľa Ftáčnika uvažuje, že v celom Bratislavskom kraji zaradí do siete urgentných príjmov len dve nemocnice v hlavnom meste, a to v Ružinove a Petržalke.priblížil Ftáčnik.Ministerstvo v návrhu novely podľa jeho slov uvádza, že urgentný príjem prvého typu je taký, ktorý je špecializovaný na urgentnú medicínu, má 24-hodinovú službu, identifikuje stupeň ohrozenia pacienta a podľa toho mu poskytne primeranú zdravotnú starostlivosť.podotkol kandidát na šéfa BSK.Poukázal pritom na viac ako 40-kilometrovú vzdialenosť z Malaciek do nemocníc v Petržalke a Ružinove. "spresnil Ftáčnik s tým, že ministerstvo zdravotníctva v iných krajoch na Slovensku zaradilo do siete urgentov aj podobné nemocnice v Piešťanoch, Brezne či Považskej Bystrici a patriť by tu podľa jeho slov teda mali aj Malacky. Dopomôcť môže k tomu podľa Ftáčnika aj to, že táto nemocnica nemá voči štátu či poisťovniam dlhy.podotkol.Ministerstvo zdravotníctva navrhuje v novele zákona o zdravotnej starostlivosti zmeniť fungovanie urgentných príjmov. Po novom sa majú rozdeliť na dva typy a zdravotné poisťovne na ne majú platiť mesačné paušály. Rezort si od toho sľubuje ich modernizáciu aj lepšie fungovanie. Urgentný príjem druhého typu bude mať samostatné oddelenie, počas dňa tam budú najmenej štyria lekári a osem sestier spolu so záchranármi. V noci to majú byť traja lekári a šesť sestier/záchranárov.Pri prvom type pôjde o minimálne jednu ambulanciu s lekárom, triediacou sestrou a ďalšou sestrou či záchranárom. Takýchto urgentov má byť 34 v 32 mestách. Zdravotnícke zariadenia s ústavnou pohotovostnou službou majú fungovať tak ako v súčasnosti. V ambulancii musí byť jedna sestra a lekár dostupný v rámci zdravotníckeho zariadenia. Účinnosť novely zákona sa predpokladá od začiatku budúceho roka.