FTÁČNIK:Nie všetci kandidáti na predsedu BSK sa správajú transparentne

Na snímke Milan Ftáčnik Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. júla (TASR) – Nie všetci kandidáti na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa správajú transparentne a vyvoláva to preto pochybnosti o financovaní ich volebnej kampane. Na dnešnom brífingu to vyhlásil kandidát na šéfa BSK Milan Ftáčnik (nezávislý). Poukázal pritom na svojich súperov starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého (nezávislý) a poslanca Národnej rady SR Juraja Drobu (SaS). Ftáčnika znepokojuje, že obaja nemajú dodnes zriadený transparentný účet.skonštatoval Ftáčnik. Kusého vyzval, aby povedal, koľko ho stála doterajšia kampaň.Istú netransparetnosť vníma aj pri Drobovi. Ako priblížil, ak si kandidát, ktorého nominuje politická strana, vedie kampaň sám, musí si zriadiť transparentný účet. Naň mu môže SaS i ďalšie strany, ktoré ho podporujú, poslať finančné prostriedky.podotkol Ftáčnik. Oficiálne kampaň beží už niekoľko dní a títo dvaja kandidáti na predsedu BSK podľa neho nemajú zriadený transparentný účet, čo považuje za neprijateľné.Ftáčnik deklaruje, že má založený transparentný účet od roku 2014.argumentuje Ftáčnik.Pre novembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC) platí podľa jeho slov nový zákon o volebnej kampani, vrátane nových pravidiel financovania. Volebná kampaň sa podľa tohto zákona oficiálne začína dňom uverejnenia vyhlásenia volieb v zbierke zákonov.priblížil Ftáčnik. Maximálna hodnota, ktorú môže kandidát minúť na voľby je 250.000 eur. Do tejto sumy sa počítajú aj náklady, ktoré vynaložil na svoju propagáciu 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb, kedy robí kandidát podľa zákona takzvanú oboznamovaciu kampaň.skonštatoval Ftáčnik.