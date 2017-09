Ftáčnik obvinenia o používaní peňazí agentúry na kampaň odmieta

Na snímke kandidát na predsedu BSK Milan Ftáčnik. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. septembra (TASR) – Obvinenia na používanie peňazí agentúry na kampaň sú absolútne nepodložené. Tvrdí to nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v nadchádzajúcich novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) Milan Ftáčnik.uviedol pre TASR Ftáčnik. Reaguje tak na výzvu protikandidáta Daniela Krajcera (Most-Híd, SKOK, Strana zelených). Ten troch nezávislých kandidátov, vrátane Kusého, vyzval, aby zverejnili, kto stojí za ich volebnou kampaňou a kto ju financuje.Ftáčnik hovorí, že do volebnej kampane vložil vlastné úspory vo výške 25.000 eur. Z osobných finančných zdrojov mu prispel aj Radovan Grohol, a to 20.000 eur.priblížil Ftáčnik. Ďalší podporovatelia, ktorých pozná, mu prispeli sumou 24.000 eur. Zvyšných 21.400 eur mu na základe výzvy na webovej stránke poslali sympatizanti, ktorých osobne nepozná.doplnil Ftáčnik. Zverejňuje na ňom zároveň výdavky na tzv. oboznamovaciu kampaň od marca do konca júna a tiež na oficiálnu kampaň od 28. júna doteraz.Krajcer v utorok (12.9.) verejne vyzval spolukandidátov Pavla Freša, Milana Ftáčnika a Rudolfa Kusého, aby objasnili financovanie kampane. Ak tak neurobia, nie sú podľa neho nezávislí kandidáti, ale sú kandidáti závislí na niekom, kto za nimi stojí. Zároveň tvrdí, že založenie transparentných účtov, čo je zákonná povinnosť nezávislého kandidáta, nie je garanciou aj transparentného financovania. V prípade Milana Ftáčnika sa pýta, či nejde o "práčku", ak najväčším vkladateľom na účet je majiteľ reklamnej agentúry, ktorá robí volebnú kampaň a ktorý je zároveň najväčším poberateľom výdavkov.