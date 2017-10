Fungovanie neziskoviek založených štátom by sa malo zmeniť

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 13. októbra (TASR) - Fungovanie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorých zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, by sa malo zmeniť. Po novom by mohli nakladať aj s prioritným majetkom, ktorý bude prebytočný. Štát má na to dohliadať.Zmeny má zabezpečiť novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby z dielne poslancov Štefana Zelníka (SNS) a Tibora Bastrnáka (Most-Híd), ktorú dnes posunuli poslanci do druhého čítania.Právna norma má upraviť prevod práv a povinností spoluzakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom, ako aj postavenie tzv. prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácií založených štátom vložil štát.Poslanci poukazujú, že prioritný majetok je chránený prísnejšie ako majetok štátu, aj keď. Prax však podľa nich ukazuje, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne prebytočnou alebo prebytočnou, neziskové organizácie nemajú žiadnu možnosť s ním nakladať a takýto majetok stojí a leží bez racionálneho využitia.Toto chcú poslanci zmeniť. Navrhujú umožniť neziskovej organizácii založenej štátom nakladať aj s takýmto majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu.doplnili poslanci.Zákonodarcovia chcú tiež zmierniť sankcie voči týmto neziskovkám. Dnes ak sa omeškajú s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti a s výročnou správou, automaticky ich zrušia.myslia si poslanci.