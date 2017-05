Fungovanie neziskoviek založených štátom chcú poslanci upraviť

Parlament, archívna snímka Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Fungovanie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorých zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, by sa malo upraviť. Zmeny navrhuje parlamentný zdravotnícky výbor v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú dnes poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.Právna norma rieši počet členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom.píše sa v návrhu. Väčšinu členov má menovať štát, teda ministerstvo zdravotníctva, menšinu ostatní zakladatelia.Novela má tiež upraviť postavenie tzv. prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácií založených štátom vložil štát.zdôrazňujú predkladatelia.Právna norma prináša aj možnosť pre neziskovú organizáciu založenej štátom nakladať aj s prioritným majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu.uviedol predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník zo SNS.Prevod alebo zaťaženie prioritného majetku by však mal podliehať nielen súhlasu správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil.Novela má riešiť aj sankcionovanie neziskoviek, ak sa omeškajú s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti v lehote 30 dní od nadobudnutia oprávnenia, alebo keď nezverejnia výročnú správu do 15. júla. V súčasnosti automaticky zanikajú, čo chcú poslanci zmeniť. Po novom by už automaticky zanikať nemuseli.