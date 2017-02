Fungovanie pôrodných asistentiek sa zmení, avizuje J. Žitňanská

Jana Žitňanská Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 6. februára (TASR) - Predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia by po novom mohli poskytovať aj pôrodné asistentky v samostatnej praxi aj v domácom prostredí mamičiek. Na základe komunikácie s ministerstvom zdravotníctva to tvrdí europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA). Rezort chce o problematike ešte diskutovať.povedala Žitňanská.Ministerstvo v súčasnosti pripravuje návrh kompetencií pre pôrodné asistentky, v ktorom sú zohľadnené požiadavky praxe pre umožnenie výkonu pôrodnej asistencie v prirodzenom prostredí tehotnej ženy alebo šestonedieľky, priblížila jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.doplnila.Ministerstvo zdravotníctva podľa jej slov podporuje návrhy pre rozvoj služieb v domácom prostredí. Poukazuje však že ich implementácia do praxe, vrátane nastavenia podmienok pre samotný výkon, si ešte vyžaduje diskusiu naprieč odborným spektrom a určenie jasných pravidiel.Legislatívne normy v súčasnosti umožňujú pôrodnej asistentke odvádzať fyziologický pôrod v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti. Zdravotnú starostlivosť pod názvom pôrodná asistencia uhrádza i jedna z troch zdravotných poisťovní na Slovensku. V rámci prenatálnej a postnatálnej starostlivosti má zazmluvnených 13 licencovaných pôrodných asistentiek v rôznych regiónoch Slovenska.