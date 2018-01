Fungovanie urgentov sa zmení, DSS dostanú zmluvy od poisťovní

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. januára (TASR) - Fungovanie urgentných príjmov sa od tohto roka zmení. Rozdelia sa na dva typy, zdravotné poisťovne im budú platiť mesačné paušály. Novinku prináša novela zákona o zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva si od toho sľubuje ich modernizáciu aj lepšie fungovanie. Novela prináša aj viacero ďalších zmien.Ústavná pohotovostná starostlivosť sa bude po novom poskytovať na urgentných príjmoch prvého a druhého typu, v niektorých nemocniciach ostane fungovať ústavná pohotovostná služba tak ako doteraz. Zdravotné poisťovne majú povinnosť urgenty zazmluvniť, platby sú mesačné.Urgentný príjem druhého typu bude mať samostatné oddelenie, počas dňa tam budú najmenej štyria lekári a osem sestier spolu so záchranármi. V noci to budú traja lekári a šesť sestier/záchranárov. Pri prvom type pôjde o minimálne jednu ambulanciu s lekárom, triediacou sestrou a ďalšou sestrou či záchranárom. Zdravotnícke zariadenia s ústavnou pohotovostnou službou majú fungovať tak ako doteraz. V ambulancii musí byť jedna sestra a lekár dostupný v rámci zdravotníckeho zariadenia.Legislatívny rámec prináša aj zmenu v zazmluvňovaní zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zdravotné poisťovne ich majú po novom zazmluvňovať povinne. Ministerstvo už avizovalo, že by si mali objednávať minimálne 10.000 postelí. Zdravotné poisťovne mali doteraz možnosť preplácať v domovoch sociálnych služieb (DSS) deväť ošetrovateľských výkonov, čo sa však v praxi veľmi nevyužívalo.Ministerstvo v novele mení aj systém obhliadania mŕtvych. Chce tak zabrániť situáciám, keď pozostalí čakajú na obhliadku zosnulého aj päť hodín, čo má byť neľudské, neetické a nemorálne. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) preto hovorí o sprofesionalizovaní služby, čo sa má dosiahnuť zmenou jej organizácie aj lepším ohodnotením obhliadajúcich lekárov.Legislatívnu zmenu kritizovali všeobecní lekári, ktorí proti nej zorganizovali aj petíciu. Tvrdili, že ich núti uprednostňovať prehliadky nebožtíkov na úkor zdravotnej starostlivosti o živých pacientov. Problém bol v tom, že mali obhliadky vykonávať bezodkladne. V parlamente ich pripomienkam vyhoveli a poslanci schválili pozmeňujúci návrh, ktorým sa vysvetľuje, že sa majú najprv postarať o pacientov.Doteraz obhliadky mŕtvych robili hlavne lekári v rámci ambulantnej pohotovostnej služby. Ministerstvo navrhlo novú úlohu pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) obstarať organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára. Tým môžu po novom byť lekári všetkých špecializácií, nielen všeobecní. Odmena za obhliadku sa má zvýšiť zo súčasných 25 na maximálne 40 eur.Novela zákona prináša aj zjednodušenie pacientskeho sumára v elektronickej zdravotnej knižke, umožnenie prístupu k nemu aj sestrám či možnosť zapísať správu o ošetrení pacienta. Rovnako má umožniť používanie len elektronických namiesto papierových predpisov na lieky, ako i výmenných lístkov. Pacienti ich dostanú, len ak si to vyžiadajú. Ide o zmeny súvisiace s elektronizáciou zdravotníctva, ktorá sa má od tohto roka spustiť naostro.Sestry a pôrodné asistentky tiež po novom budú môcť predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Novela zákona nepriamo novelizuje aj právnu normu o liekoch a pomôckach. Má sa tak zjednodušiť systém poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Zoznam pomôcok bude presne definovaný, pôjde napríklad o polohovateľné podložky, plienky či náplasti.Zmena nastane aj v predpisovaní liekov. Všeobecní lekári budú môcť na odporúčanie špecialistov predpísať pacientom lieky na dlhšie obdobie vopred ako doteraz. Súčasná možnosť predpisu na šesť mesiacov sa má predĺžiť na rok. Nové pravidlo sa bude týkať aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ministerstvo tak chce zjednodušiť život ľudom a odľahčiť ambulancie špecialistov.Rozšíri sa aj ochranný limit pred doplatkami za lieky. Bude sa týkať aj viacnásobných darcov krvi. Musia však byť držiteľom najmenej zlatej Janského plakety. Takýmto darcom by zdravotné poisťovne raz za štvrťrok vrátili doplatky, ktoré prekročia ochranný limit 25 eur. Nebudú tiež platiť poplatky za spracovanie receptu pre výdaj liekov a dietetických potravín a lekárskeho poukazu na zdravotnícku pomôcku.Ministerstvo právnou normou upravuje aj zákon o zdravotnom poistení. Prístup cudzincov k slovenskému systému zdravotného poistenia sa skomplikuje. Rezort navrhol, aby osoba, ktorá získa nárok pre vstup do systému, mala mesačný príjem minimálne na úrovni minimálnej mzdy. Má sa tak zamedziť "špekulatívnemu" vstupu do systému verejného zdravotného poistenia osobám z iných štátov, ktorých deklarované príjmy na Slovensku majú byť často len niekoľko desiatok eur.Nepriamo sa novelizuje aj zákon o zdravotných poisťovniach. Možnosti na odvolanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa rozšíria. Odvolanie šéfa ÚDZS má byť možné aj v prípade, že neodstráni nedostatky zistené kontrolným orgánom, ako je Najvyšší kontrolný úrad SR či Úrad pre verejné obstarávanie.