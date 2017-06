Funkcionári majú niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone moci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júna (TASR) - Verejní funkcionári, ktorí by pri nakladaní s verejnými peniazmi pochybili, by mali za to niesť zodpovednosť a byť potrestaní. Zabezpečiť by to mohol zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorý na júnovú schôdzu Národnej rady SR predložili poslanci z hnutia OĽaNO-NOVA.uvádzajú v návrhu. Potrebu prijatia toho zákona odôvodňujú aj tým, že slovenská verejnosť bola neraz svedkom vzniku viacerých závažných káuz, v ktorých ale nebola nikdy vyvodená zodpovednosť.uvádzajú predkladatelia. Navrhovaný zákon má nariadiť, aby sa začalo konanie z úradnej povinnosti, pričom v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy by mal konať generálny prokurátor SR.Za verejného činiteľa by podľa tohto zákona mala byť považovaná fyzická osoba, ktorá má oprávnenie konať v mene orgánu verejnej moci, teda napríklad ministri, a tiež osoba, ktorá je orgánom verejnej moci, čiže napríklad starosta obce.Za škodu by mal zodpovedať ten verejný funkcionár,. Ostatní verejní činitelia by mali byť zodpovední za škodu vtedy, ak by vykonali právny úkon, ktorý bol podmienkou vykonania finálneho právneho úkonu.zdôrazňujú Obyčajní.