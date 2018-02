Funkcionári z verejných pozícií budú pod prísnejším drobnohľadom

Ilustračné foto NR SR. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 1. februára (TASR) - Funkcionári, ktorí zastávali významné verejné funkcie v zahraničí aj na Slovensku, budú pod prísnejším drobnohľadom. Postará sa o to zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú schválila Národná rada SR.Ministerstvo vnútra v návrhu ustanovuje povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia na zníženie týchto rizík. Stanovujú sa minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod "v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu" sa mení na obligatórnu, rovnako sa stanovuje povinnosť zisťovať a zaznamenávať, či klient nie je osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. Významnou zmenou je takisto zavedenie povinnosti dotknutých právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod. Uvedená požiadavka má za cieľ zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb.S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú hotovostné platby, sa znižuje limit potrebný na zaradenie podnikateľského subjektu medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti z pôvodných 15.000 eur na 10.000 eur. Takisto sa stanovuje povinnosť vykonávať základnú starostlivosť pri obchode v hotovosti najmenej 10.000 eur a v prípadoch hazardných hier v hodnote najmenej 2000 eur. Tieto zmeny majú za cieľ sťažiť možnosť legalizácie metódami využívajúcimi vysoké hotovostné platby. Ďalej sa navrhuje zmeniť hodnotu stanovenú pri povinnosti vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie z 2000 eur na 1000 eur.Legislatívna úprava sprísňuje povinnosti združení majetku, ktoré môžu byť zneužité na financovanie terorizmu. Tieto subjekty by mali okrem zisťovania konečných užívateľov výhod identifikovať aj darcov a fyzické a právnické osoby, ktorým poskytli dar v hodnote najmenej 1000 eur. Upravujú sa aj podmienky ukladania pokút za správne delikty, ako aj ich výška tak, aby tieto boli účinné, primerané a odradzujúce. Rovnako sa upravuje výška pokút, ako aj dĺžka subjektívnej lehoty pre uloženie pokuty z jedného roka na tri roky. Zvyšuje sa požiadavka na spoluprácu orgánov dohľadu a v záujme zachovania právnej istoty účastníkov správneho konania sa upravuje ukladanie sankcií tak, aby uvedené zásady neboli porušené.