Futbal: Carlos Tevez prestúpil z Boca Juniors do Šanghaja Šen-chua

Carlos Tevez Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 29. decembra (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Carlos Tevez prestúpil z Boca Juniors do čínskeho klubu Šanghaj Šen-chua za 10,6 miliónov eur. Podľa zahraničných médií by mal za dva roky zarobiť 38,5 milióna eur.Tridsaťdvaročný Argentínčan, ktorý má na konte 76 štartov v najcennejšom drese, je v krátkom čase druhým veľkým menom prestupujúcim do Číny. Krátko pred Vianocami získal Šanghaj SIPG Brazílčana Oscara z Chelsea Londýn.Tevez je olympijským víťazom z Atén, počas pôsobenia v Európe hral za West Ham United, Manchester United aj Manchester City či Juventus Turín. Do jeho rodného klubu Boca Juniors sa vrátil v roku 2015 a vlani ho doviedol k titulu.