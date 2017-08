Futbal-EL: Maritimo Funchal - Dynamo Kyjev 0:0 v 1. zápase play off

Európska liga UEFA 2017/2018 - play off - 1. zápasy:



Apollon Limassol - FC Midtjylland 3:2 (1:1)



Góly: 15. Kyriakou, 70. Jander, 90+1. Pittas - 38. a 74. Sorloth







Dinamo Záhreb - Skënderbeu Korce 1:1 (0:1)



Góly: 90+5. Henriquez - 37. Latifi







BATE Borisov - FK Oleksandrija 1:1 (1:1)



Góly: 8. Ivanič - 19. Banada







FK Krasnodar - CZ Belehrad 3:2 (1:0)



Góly: 20. Ignatjev, 46. Claesson, 66. Petrov - 57. Srnič, 71. Pešič







FH Hafnarfjördur - SC Braga 1:2 (1:0)



Góly: 40. Björnsson - 62. Dias Fernandes, 79. Stojiljkovič







PAOK Solún - FK Östersunds 3:1 (1:1)



Góly: 38. Matos, 77. a 88. Prijovič (druhý z 11 m) - 21. Nouri (z 11 m)



/R. Mak (PAOK) hral do 81. minúty/







Vardar Skopje - Fenerbahce Istanbul 2:0 (1:0)



Gól: 20. Barseghjan, 90+2. Topal (vlastný), ČK: 89. Grčnarov po 2 ŽK - 90+4. Souza



/M. Škrtel (Fenerbahce) odohral celý zápas/







FC Viktoria Plzeň - AEK Larnaka 3:1 (2:1)



Góly: 29. a 74. BAKOŠ (druhý z 11 m), 36. Kolář - 8. Acoran



/P. Hrošovský odohral celý zápas, M. Bakoš (obaja Plzeň) hral do 77. minúty/







SCR Altach - Maccabi Tel Aviv 0:1 (0:0)



Gól: 68. Kjartansson







Ludogorec Razgrad - Suduva Marijampole 2:0 (0:0)



Góly: 61. Moti, 76. Vura







Panathinaikos Atény - Athletic Bilbao 2:3 (1:0)



Góly: 29. Lod, 55. Cabezas - 68. a 74. Aduriz (druhý z 11 m), 71. de Marcos







Ajax Amsterdam - Rosenborg Trondheim 0:1 (0:0)



Gól: 77. Adegbenro







AC Miláno - Škendija Tetovo 6:0 (3:0)



Góly: 13. a 28. Silva, 25. a 85. Montolivo, 67. Borini, 69. Antonelli







Viitorul Constanta - FC Salzburg 1:3 (1:3)



Góly: 7. Tucudean - 2. Hwang Hee-Chan, 29. Wolf, 31. Dabbur







Legia Varšava - Šeriff Tiraspol 1:1 (0:0)



Góly: 76. Hämäläinen - 87. Bayala







FC Bruggy - AEK Atény 0:0



ČK: 58. Livaja (AEK) po 2 ŽK







NK Domžale - Olympique Marseille 1:1 (1:0)



Góly: 12. Vetrih - 63. Sanson







NK Osijek - Austria Viedeň 1:2 (1:1)



Góly: 15. Ejupi - 26. Monschein, 60. Holzhauser







Partizan Belehrad - Videoton Székesfehérvár 0:0







FC Everton - Hajduk Split 2:0 (2:0)



Góly: 30. Keane, 44. Gueye







Maritimo Funchal - Dynamo Kyjev 0:0



ČK: 89. Chacheridi (Kyjev) po 2 ŽK

Bratislava 18. augusta (TASR) - Futbalisti albánskeho Skënderbeu Korce remizovali v úvodnom stretnutí play off Európskej ligy UEFA 2017/2018 na ihrisku Dinama Záhreb 1:1. Hostí poslal do vedenia v 37. minúte Liridon Latifi, chorvátsky celok však vyrovnal v 95. minúte zásluhou Angela Henriqueza.Víťazstvo zaznamenali hráči PAOK Solún, nad FK Östersunds triumfovali 3:1. Za grécky tím hral do 81. minúty slovenský stredopoliar Róbert Mak. Jeho reprezentačnému kolegovi Martinovi Škrtelovi sa naopak nedarilo, Fenerbahce Instabul totiž prehralo s Vardarom Skopje na jeho pôde 0:2. Veľký podiel na víťazstve FC Viktorie Plzeň nad AEK Larnaka mal slovenský útočník Marek Bakoš, dvoma presnými zásahmi nasmeroval tím k výhre 3:1.Jednou nohou v skupinovej fáze sú futbalisti AC Miláno, na domácom trávniku deklasovali Škendija Tetovo 6:0. Dobrú pozíciu pred odvetou si vybojovali aj rakúske celky, Salzburg vyhral nad Viitorul 3:1 a Austria Viedeň zvíťazila nad Osijekom 2:1. V úvodnom zápase play off sa darilo aj Evertonu, premožiteľ Ružomberka triumfoval nad Hajdukom Split 2:0.