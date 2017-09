Futbal-FL: Slovan na domácom trávniku zdolal Ružomberok 2:1

Na snímke Jakub Mareš (Slovan) oslavuje svoj úvodný gól v zápase 8. kola futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok v Bratislave 16. septembra 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 2:1 (2:0)

Góly: 32. Mareš, 34. Holman - 83. Chouchoumis (vlastný). Rozhodoval: Vlk, bez kariet, 565 divákov



Zostavy a striedania:

Slovan: Greif - Čikoš, Sekulič, Božikov, Chouchoumis - Droppa, Rabiu (75. De Kamps) - Hološko, Holman, Čavrič (29. Oršula) - Mareš (79. Savičevič)



Ružomberok: Macík - P. Maslo (46. Jonec, 70. Kunca), J. Maslo, Kružliak, Kupec - Qose, Kochan - Daniel, Sapara (76. Kostadinov), Gál-Andrezly - Gerec



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovan chcel hneď od prvých sekúnd držať réžiu stretnutia na vlastných kopačkách. Nevyčkával ani s vymýšľaním ofenzívnych akcií, no sprvu sa mu nedarilo vypracovať si náznaky príležitostí. Zmenilo sa to na konci úvodnej desaťminútovky, Čavrič vybojoval loptu a ružomberský brankár Macík musel zasiahnuť proti zakončeniu Mareša. O tri minúty neskôr ho natiahla strela Hološka. Domáci požičiavali protivníkovi loptu iba sporadicky, hostia sa na dlhší čas usadili v pokutovom území až s blížiacou sa polhodinou hry zásluhou páru rohových kopov. Sapara mal šancu, s ktorou si poradil bratislavský brankár Greif. Slovan pretavil optickú prevahu na otvorenie skóre v 32. minúte, keď sa presadil Mareš - 1:0. Gól nabudil "belasých" k ďalším útočným spoluprácam, jednu z nich zužitkoval už o dve minúty neskôr Holman - 2:0. V oboch prípadoch asistoval striedajúci Oršula, ktorý nahradil zraneného Čavriča. Holman zahrozil aj v závere prvého polčasu, Macík si tentoraz poradil s jeho pokusom rovnako ako s hlavičkou Božikova.Liptáci vstúpili do druhého dejstva s dvojgólovým mankom. O jeho zníženie sa ihneď snažil Daniel, po ktorého centri zostal na trávniku ležať Greif po tvrdom osobnom súboji s dobiedzajúcim protihráčom. Po krátkom ošetrení mohol pokračovať v zápase. Vzápätí Droppa stratil loptu na súperovej polovici, dostal sa k nej opäť Daniel, ale osamotený nedotiahol protiútok. Po zmene strán bol futbal bojovnejší, hlavný rozhodca musel viackrát prerušiť hru po tvrdých zákrokoch. Hološko mal v 61. minúte na kopačke tretí gól Bratislavčanov, po ďalšej presnej Oršulovej prihrávke však namieril iba do Macíka. Greif na opačnej strane zlikvidoval ojedinelú možnosť Gereca. Hološko sa ocitol aj v ďalšej príležitosti, tentoraz z väčšej vzdialenosti tesne prepálil ružomberskú bránku. Varovanie za nepremenené šance v podobe inkasovaného gólu prišlo sedem minút pred koncom riadneho hracieho času, keď Chouchoumis tečoval Danielov center za chrbát Greifa - 2:1. Hostia tak ukrojili z náskoku Slovana, nedokázali ho však zmazať. Domáci takmer zvíťazili aj vyšším rozdielom, Oršula opäť prihral a Macík so šťastím vytlačil zakončenie striedajúceho Savičeviča na roh. Hološko v závere nepochodil ani do tretice.