Futbal: Heynckesa predsvedčil k návratu do Bayernu aj pes

Na snímke nový tréner futbalistov nemeckého klubu Bayernu Mníchov Jupp Heynckes. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 9. októbra (TASR) - Futbalový klub FC Bayern Mníchov v pondelok oficiálne predstavil svojho nového trénera. Do známeho prostredia sa vrátil Jupp Heynckes, ktorý chce dostať Bayern po uplynulých nevýrazných výkonoch späť na víťaznú vlnu. V metropole Bavorska pôsobil naposledy v roku 2013. Klub sa so staronovým koučom dohodol na spolupráci do konca prebiehajúcej sezóny.Prezident úradujúceho nemeckého majstra Uli Hoeness vyhlásil, že angažovanie Heynckesa je momentálne najlepším možným riešením. Šéfa klubu doplnil predseda predstavenstva Karl-Heinz Rummenigge: "Jupp je človek, ktorý pozná Bayern zvnútra. Verím, že so všetkými jeho skúsenosťami bude správnou voľbou pre túto prácu."Sedemdesiatdvaročný tréner nepôsobil vo futbale od svojej poslednej zastávky v Mníchove v roku 2013. "citovala Heynckesa agentúra AP.Mníchovčania sú momentálne druhí v budesligovej tabuľke, päť bodov za vedúcou Borussiou Dortmund. Heynckesova obnovená premiéra na trénerskej stoličke Bavorov bude v sobotňajšom domácom zápase proti Freiburgu.