Futbal: Jubilant Jakubech si váži nomináciu do národného tímu

Na archívnej snímke jednotka v bráne futbalistov FC Spartak Trnava, Adam Jakubech na prvom tréningu v letnej príprave na novú sezónu Fortuna ligy v Trnave v pondelok 6. júna 2016

Senec 2. januára (TASR) - Brankár Adam Jakubech prišiel na pondelkový zraz slovenskej futbalovej reprezentácie ako čerstvý dvadsiatnik. Na oslavu jubilea zatiaľ čas nemal, najkrajší darček však podľa vlastných slov už stihol dostať od Jána Kozáka. Ten ho zaradil do nominácie národného tímu na sústredenie v Abú Zabí vyplnené prípravnými zápasmi s Ugandou (8. januára) a Švédskom (12. januára).sršalo sebavedomie z brankára trnavského Spartaka, ktorý na seba upútal pozornosť spoľahlivými výkonmi v jesennej časti Fortuna ligy a tiež v súbojoch predkola Európskej ligy UEFA.O Jakubechovi, ktorý zdedil brankárske gény po otcovi Petrovi, sa rýchlo rozletel chýr do Európy. Na otázku, či bude chytať za Spartak aj v jarnej časti, v tejto chvíli nepoznal odpoveď.poznamenal Adam Jakubech, ktorý si po skončení jesennej časti oddýchol spolu s priateľkou na dovolenke v Dominikánskej republike. Teraz ho čaká ďalší, tentoraz pracovný výjazd za teplom.Medzi sviatkami sa snažil nezaháľať a zodpovedne plnil individuálny tréningový plán." dodal Jakubech, ktorý sa na reprezentačné sústredenie v príjemnej klíme teší. "Je to pre každého z nás šanca ukázať sa. Ugandu absolútne nepoznám, Švédov viac z mládežníckych kategórií. Verím, že oba zápasy výsledkovo zvládneme."