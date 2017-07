Futbal: Mexiko, Jamajka a Salvádor postúpili z C-skupiny Gold Cupu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR



tabuľka C-skupiny:



1. Mexiko 3 2 1 0 5:1 7*



2. Jamajka 3 1 2 1 3:1 5*



3. Salvádor 3 1 1 1 4:4 4*



4. Curacao 3 0 0 3 0:6 0



*-postup do štvrťfinále



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Antonio 17. júla (TASR) - Futbalisti Mexika, Jamajky a Salvádoru postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku. V záverečných zápasoch C-skupiny CONCACAF Gold Cupu v noci na pondelok Mexiko zdolalo Curacao 2:0 a Jamajka remizovala so Salvádorom 1:1.Skupiny bez prehry a so 7 bodmi ovládli Mexičania, Jamajka postúpila z druhého miesta s 5 bodmi. Salvádor sa z postupu teší ako jeden z dvoch najlepších tímov z tretích miest spolu s Hondurasom, ktorý skončil tretí v A-skupine.Mexiko je na 14. edícii turnaja stále bez prehry, hoci ho hrá s ligovým výberom. O triumfe nad outsiderom rozhodli góly Angela Sepulvedu a Edsona Alvareza. V drese Curacaa odohral celý zápas Gino van Kessel, v 90. minúte prišiel na ihrisko útočník AS Trenčín Rangelo Janga. Mexičania sa v boji o semifinále stretnú s Hondurasom.Jamajka - Salvádor 1:1 (0:1)Góly: 64. Mattocks (z 11 m) - 15. BonillaCuracao - Mexico 0:2 (0:1)Góly: 22. Sepulveda, 90.+1 Alvarez