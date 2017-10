Futbal-MS-kval.: V áčku blízko k postupu futbalisti Tuniska

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

tabuľka:

1. Tunisko 5 4 1 0 11:4 13

2. Kongo 5 3 1 1 11:6 10

3. Guinea 5 1 0 4 5:10 3

4. Líbya 5 1 0 4 4:10 3

tabuľka:

1. Nigéria 5 4 1 0 11:3 13*

2. Zambia 5 2 1 2 6:5 7

3. Kamerun 5 1 3 1 5:7 6

4. Alžírsko 5 0 1 4 3:10 1

Johannesburg 7. októbra (TASR) - Futbalisti Juhoafrickej republiky zvíťazili v sobotňajšom stretnutí D-skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2018 v Rusku nad Burkinou Fasou 3:1. V tabuľke sú aktuálne na štvrtej pozícii so ziskom štyroch bodov a stále živia nádej na účasť na svetovom šampionáte.Pred sebou majú ešte dva zápasy proti Senegalu, jeden z nich sa opakuje v dôsledku rozhodnutia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Tá rozhodla, že duel z 12. novembra 2016 zmanipuloval rozhodca.Miestenku do Ruska v poradí ako prvá africká krajina, resp. celkovo dvanásta reprezentácia, získala reprezentácia Nigérie, v B-skupine zvíťazila na Zambiou 1:0. Postupový gól zaznamenal v 70. minúte stredopoliar Alex Iwobi. Pre "super orlov" je to už šiesta účasť na MS v dejinách.Blízko k postupu na svetový šampionát sú aj futbalisti Tuniska, vo svojom predposlednom zápase skupiny zvíťazili nad Guineou 3:1.MonastirLíbya - Kongo 1:2 (0:0)69. Al Musrati - 50. Bakambu, 74. MokeKonakryGuinea - Tunisko 1:4 (1:1)36. Keita - 45+2., 74. a 90+6. Msakni, 83. Ben Amor, ČK: 94. Keita (Guinea)YaoundéKamerun - Alžírsko 2:0 (1:0)25. N'Jie, 89. PangopUyoNigéria - Zambia 1:0 (0:0)70. Iwobi* - postup na MSJohannesburgJuhoafrická republika - Burkina Faso 3:1 (3:0)1. Tau, 34. Zwane, 45+1. Vilakazi - 87. Traore, ČK: 67. Zungu (JAR)KampalaUganda - Ghana 0:0