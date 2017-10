Futbal-MS: Zákroky Dúbravku nestačili: Gól v posledných minútach mrzí

Na snímke vpravo smutný Martin Škrtel (Slovensko) po prehre 0:1 v zápase F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 Škótsko - Slovensko 5. októbra 2017 v Glasgowe. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

kvalifikácia MS 2018 - F-skupina:



Škótsko - Slovensko 1:0 (0:0)

Gól: 89. Škrtel (vlastný). ŽK: Morrison - Mak, Kucka, Hamšík, ČK: 23. Mak (Slovensko) po 2. ŽK, rozhodovali: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všetci Srb.).



Zostavy a striedania:

Škótsko: Gordon - Tierney (82. Anya), Berra, Mulgrew, Robertson - Fletcher (79. McArthur), Morrison - Forrest (61. Martin), Bannan, Phillips - Griffiths

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Greguš, Lobotka - Kucka (80. Gyömbér), Hamšík (79. Duda), Mak - Nemec (79. Weiss)

Ján Kozák, tréner SR (zdroj: RTVS): "Dvojročné úsilie vyšlo nazmar. Rozhodujúci zápas o baráž sme nezvládli. Veľké sklamanie. Nezvládli sme ho, pretože súper bol lepší. Chlapci boli nastavení a pripravení vynikajúco, ale zásah do zápasu, hrať v oslabení tak dlho, bolo veľmi ťažké. Gól sme dostali, keď súper už tiež nemal veľa síl. Gól sme dostali po taktickej chybe. Sme profesionáli a máme tri dni na to, aby sme sa pripravili na ďalší zápas."

Martin Dúbravka, brankár SR: "Vnímam to smutne a sklamane. Priebeh zápasu bol náročný pre celé mužstvo. Dostať gól v posledných minútach je ťažké. Po každom zákroku som sa snažil ďalej koncentrovať. Snažili sme sa hrať futbal, ktorý nám je vlastný, o to viac nás mrzí, že sme si dali vlastný gól v posledných minútach."

Norbert Gyömbér, obranca SR (zdroj: RTVS): "Zápas sme chceli vyhrať. Potom, aj napriek priebehu, sme chceli aspoň bod. Sme sklamaní, v kabíne je smutno. Škóti mali v zápase veľké šance, my sme chceli udržať bezgólový stav. Žiaľ, nepodarilo sa."



Ondrej Duda, stredopoliar SR (zdroj: RTVS): "Sklamanie. Škoda takéhoto zápasu. Pre nás by bol bod zlatý. Celý zápas sme to v oslabení držali a potom sme dostali gól v závere. Myslím si, že sme nehrali zle, ak by sme nedostali gól, tak sa tešíme my. Ale taký je futbal, dnes sme tu prehrali. Treba sa skoncentrovať a zvládnuť zápas s Maltou."

tabuľka F-skupiny:

1. Anglicko 9 7 2 0 17:3 23 - postup na MS

2. Škótsko 9 5 2 2 15:10 17

3. SLOVENSKO 9 5 0 4 14:7 15

4. Slovinsko 9 4 2 3 10:5 14

5. Litva 9 1 3 5 7:19 6

6. Malta 9 0 1 8 3:22 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 5. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia podľahla vo štvrtkovom stretnutí 9. kola F-skupiny kvalifikácie MS 2018 domácemu Škótsku 0:1. Zverenci Jána Kozáka dohrávali v glasgowskom Hampden Parku už od 23. minúty bez vylúčeného Róberta Maka, ktorý videl červenú kartu po druhej žltej. Jediný gól inkasovali v predposlednej minúte riadneho hracieho času, keď strelu striedajúceho Chrisa Martina tečoval do vlastnej siete Martin Škrtel. Európska futbalová únia (UEFA) pôvodne za autora gólu označila škótskeho futbalistu, ale krátko po zápase ho spresnila na vlastný.Škótsko sa víťazstvom dostalo o dva body pred Slovensko a v záverečnom zápase na pôde Slovinka bude mať vo svojich rukách rozuzlenie boja o druhú priečku, ktorá ponúka šancu na účasť v baráži. Slovensko privíta Maltu v nedeľu od 18.00 h v Trnave.Kozák sa v bránke rozhodol pre Dúbravku, Greguš dostal príležitosť vedľa Lobotku a Kucka sa zaradil do ofenzívnejšieho tria stredu poľa k Hamšíkovi a Makovi. Na lavičke zostali Kozáčik, Weiss či Duda. Spočiatku ani jedno z mužstiev nenadobudlo prevahu, Škóti mali prvý náznak šance v 8. minúte, center Bannana z priameho kopu bol pridlhý. Domáci pokračovali v aktivite a nenechávali Slovákov dýchať, darilo sa im získavať lopty. Jednu vybojovali aj v 13. minúte po zlom odkope Dúbravku v ťažkej pozícii, ale nevyťažili nič. Bannan neskôr uspel v osobnom súboji, pramenil tak dlhý pobyt Škótska na polovici Slovenska podporený viacerými štandardnými situáciami. Po jednej z nich nasledoval center a prvá veľká možnosť, Dúbravka sa zaskvel proti hlavičke Morrisona. Slováci sa potom vymanili a začali sa ukazovať aj pred škótskym brankárom Gordonom, ktorý nepôsobil najistejšie. Mak si ho chcel obhodiť a spadol v šestnástke, hlavný rozhodca Mažič mu v 23. minúte ukázal druhú žltú a červenú kartu. Škótov to opätovne vyburcovalo, Ďurica musel odvrátiť nebezpečný center, ktorých v úvodnom dejstva putovalo do pokutového územia Slovenska neúrekom. Slováci vedeli v závere polčasu držať loptu aj v desiatich. Lobotka sa predral dopredu, narazil si s Nemcom, ale domáca defenzíva ho zastavila tesne pred zakončením. Škótsko bolo ešte raz kúsok od otváracieho zásahu, Dúbravka ďalším náročným zákrokom vytesnil technickú strelu Griffithsa ľavačkou, do kabín sa jeho veľkou zásluhou išlo za bezgólového stavu.Griffiths sa krátko po zmene strán objavil v ďalšej šanci, Dúbravka mal tentoraz s jeho hlavičkou omnoho menšie starosti. V druhom polčase bola hra otvorenejšia na oboch stranách. Lobotka, ktorý sa presunul na ľavé krídlo, vystrelil prudko, no do miest, kde bol nachystaný Gordon. Škóti trestuhodne postrácali lopty a ponúkli hosťom rýchle protiútoky. Pri jednom z nich Hamšík vysunul Kucku, ktorého strelu vyrazil Gordon. Jeho brankársky náprotivok Dúbravka sa po hodine hry predviedol aj do tretice, keď zneškodnil na roh nebezpečný pokus Griffithsa. Slováci sa prezentovali peknou kombináciou, keď Greguš našiel Hamšíka, ktorý efektne posunul loptu na Nemca, ten ju však zle spracoval a pripravil sa o možnosť zakončiť. Útoky sa prelievali, nasledovala pasáž Škótska so zblokovanou strelou Bannana a vzápätí brvnom, ktoré trafil striedajúci Martin, keď už bol Dúbravka prekonaný. Slováci prečkali aj tento nápor, ale onedlho prišiel ešte väčší. V 74. minúte najprv opäť zazvonilo brvno za Dúbravkom po priamom kope Griffithsa a vzápätí slovenský brankár zlikvidoval obrovskú príležitosť Morrisona. Potom potiahol po ľavom kraji Robertson a Slováci na čele s Dúbravkom hasili pred Martinom, gól znova visel na vlásku. Chvíľku odpočinku do poslednej desaťminútovky doprialo viacnásobné striedanie, Kozák využil všetky tri zmeny naraz, na ihrisko vybehli Weiss, Duda aj Gyömbér. Slováci však dlhotrvajúcemu tlaku neodolali, Martinovu strelu si do vlastnej siete zrazil Škrtel.