Futbal: Nominácia na zápas do Abú Zabí je bez Štetinu a Považanca

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Lukáš Štetina. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke zľava Erik Grendel zo Slovana a Jakub Považanec z Dukly počas zápasu 33. kola slovenskej futbalovej Corgoň ligy Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. mája 2013 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

realizačný tím:

tréner: Ján Kozák

asistent trénera: Štefan Tarkovič



tréner brankárov: Miroslav Seman



kondičný tréner: Martin Rusňák



videoanalytik: Michal Slyško



kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda



technický vedúci: Róbert Tomaschek



lekár: Ján Baťalík



fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko



masér: Mário Prelovský



Bratislava 29. decembra (TASR) - V nominácii Slovenska na januárové prípravné stretnutia s Ugandou a Švédskom, ktoré sa odohrajú 8., resp. 12. januára na tréningovom kempe v Abú Zabí, prišlo k dvom zmenám. Ako informoval Slovenský futbalový zväz (SFZ) na facebookovom profile, klub FK Dukla Praha sa napokon rozhodol neuvoľniť duo Lukáš Štetina a Jakub Považanec. Preto na ich miesta realizačný tím povolal Jána Kriváka (ŽP Šport Podbrezová) a Miroslava Káčera (MŠK Žilina).Slováci majú zraz 2. januára v Senci, kde absolvujú jednu tréningovú jednotku. O deň neskôr zamieria v dvoch skupinách do dejiska zápasov. Duel proti Švédsku nebude oficiálny, keďže sa nekoná európsky asociačný termín. Afrika v tom čase asociačný termín má, stretnutie s Ugandou, ktorá sa bude pripravovať na Africký pohár národov, bude oficiálne.Martin Dúbravka (Slovan Liberec), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Michal Šulla (FK Senica)Martin Šulek (AS Trenčín), Juraj Kotula (ŠK Slovan Bratislava), Denis Vavro (MŠK Žilina), Ján Krivák (ŽP Šport Podbrezová), Martin Králik (MŠK Žilina), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Jakub Holúbek (MŠK Žilina), Matúš Čonka (FC Spartak Trnava)Patrik Mišák, Dávid Guba (obaja Termalica Nieciecza), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Roman Gergel (Termalica Nieciecza), Martin Bukata (Piast Glivice), Tomáš Huk (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Hlohovský (MŠK Žilina), Filip Oršula (ŠK Slovan Bratislava), Michal Škvarka (MŠK Žilina), Jakub Paur (AS Trenčín)Tomáš Malec (Lilleström SK), Pavol Šafranko (FO ŽP Šport Podbrezová): Marek Rodák (FC Fulham), Matúš Hruška (Spartak Myjava), Adrián Chovan (AS Trenčín)Matúš Turňa (FO ŽP Šport Podbrezová), Martin Valjent (Ternana Calcio), Lukáš Skovajsa (AS Trenčín), Ľubomír Šatka (Newcastle United): Stanislav Danko (MFK Zemplín Michalovce), Ľuboš Kolár (Spartak Myjava), Ivan Schranz (FC Spartak Trnava), Dominik Kunca (MFK Zemplín Michalovce), Martin Chrien (MFK Ružomberok)Róbert Polievka (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Róbert Pich (1. FC Kaiserslautern), Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Ákos Szarka (FC DAC 1904 Dunajská Streda)