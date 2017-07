Futbal: Poliak Szczesny blízko prestupu z Arsenalu do Juventusu

Futbalista Neapolu Slovák Marek Hamšík (vpravo) a brankár AS Rím Szczesny, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 19. júla (TASR) - Poľský futbalový brankár Wojciech Szczesny je blízko prestupu z londýnskeho Arsenalu do Juventusu Turín. V Taliansku musí podstúpiť lekárske testy a po nich podpíše kontrakt.Prestupová čiastka je podľa talianskych médií 12 miliónov eur. Dvadsaťsedemročný brankár by mal v klube zastávať post dvojky za Gianluigim Buffonom a v budúcnosti by mal tridsaťdeväťročnú legendu klubu nahradiť. Informovala agentúra dpa.