Futbal: Reprezentant Droppa mieri do Slovana, tvrdia Česi

Praha 3. januára (TASR) - Český futbalový reprezentant Lukáš Droppa má namierené do Slovana Bratislava. Tvrdí to portál iSport.cz.Droppa skončil v ruskom Tomsku po tom, ako klub začal mať finančné problémy. V drese FC Tom patril medzi opory, jeho výkony si všimol aj reprezentačný tréner Karel Jarolím, ktorý ho zaradil do nominácie na kvalifikačné zápasy proti Nemecku a Azerbajdžanu.České médiá informovali, že o služby 27-ročného stredopoliara mali záujem pražské kluby Sparta i Slavia, ako aj belgický Standard Liege. "," citoval iSport.cz zdroj z hráčovho okolia.