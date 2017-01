Futbal: Russ sa vyliečil z rakoviny, zapojil sa do tréningu

Marco Russ Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt 3. januára (TASR) - Futbalista Eintrachtu Frankfurt Marco Russ sa vyliečil z rakoviny a v utorok sa zapojil do tréningového procesu svojho tímu.Tridsaťjedenročnému obrancovi nemeckého tímu diagnostikovali v máji po dopingovej kontrole nádor na semenníkoch. Russ úspešne absolvoval operáciu, chemoterapiu a ožarovanie, podľa informácií doktorov prekonal rakovinu a je stopercentne pripravený na návrat do profesionálneho športu. Z jeho návratu do tímu mal radosť tréner Frankfurtu Niko Kovač: "Russ absolvoval 90-minútový tréning a s tímom tiež pocestuje na sústredenie do Abú Zabí. Informovala o tom agentúra DPA.