Futbal: Slováci v dvoch skupinách odleteli do do Abú Zabí

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Michal Škvarka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. januára (TASR) - Výprava slovenskej futbalovej reprezentácie rozdelená do dvoch skupín sa v priebehu utorka letecky presunula zo Schwechatu do Abú Zabí. Na palube nechýbal stredopoliar Michal Škvarka, ktorý vníma herné sústredenie v metropole SAE vyplnené dvoma prípravnými zápasmi s Ugandou (8. januára) a Švédskom (12. januára) ako výnimočnú šancu ukázať sa pred očami reprezentačného lodivoda Jána Kozáka." povedal 24-ročný stredopoliar MŠK Žilina, ktorý má v "Ligovom výbere" národného tímu piatich klubových spoluhráčov. "poznamenal Škvarka.Na otázku TASR, ako by prijal prípadnú pozvánku do národného tímu už na ostrý kvalifikačný duel, Škvarka odpovedal:Prvý prípravný zápas v Abú Zabí odohrajú Slováci v nedeľu 8. januára proti Ugande, ktorú už o niekoľko dní čaká vystúpenie na Africkom pohári národov. Predtým ich čakajú v stredu a vo štvrtok dvojfázové tréningy, v piatok a v sobotu jedna tréningová porcia." dodal Škvarka.