Futbal: Tréner Bayernu Mníchov Ancelotti: Mužstvo ukázalo charakter

Tréner Carlo Ancelotti. Foto: TASR/AP/Daniel Ochoa de Olza Foto: TASR/AP/Daniel Ochoa de Olza

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. februára (TASR) - Nemecký futbalový majster Bayern Mníchov po sobotňajšom víťazstve 2:0 nad Ingolstadtom zvýšil svoj náskok na čele bundesligovej tabuľky. Pred druhým Lipskom sa dostal už do sedembodového trháku, keďže nováčik a "čierny kôň" tohto ročníka najvyššej súťaže v paralelne hranom súboji podľahol doma Hamburgeru SV 0:3. Lipsko prehralo druhýkrát v rade, predtým odišlo naprázdno z Dortmundu (0:1).Sobotňajší triumf Bayernu na ihrisku trápiaceho Ingolstadtu sa však nerodil ľahko. V prvom polčase si hostia nevypracovali žiadnu gólovú príležitosť a aj po zmene strán sa na trávniku dlho odohrávala taktická bitka. Robert Lewandowski bol blízko k otvoreniu skóre, ale mal smolu, keď spoza šestnástky napálil loptu len do spojnice žrdí. V závere však Bavori zúročili svoje skúsenosti, zatlačili súpera a dočkali sa gólovej odmeny. Najskôr Arturo Vidal v 90. minúte zbavil favorita bremena a v nadstavenom čase spečatil jeho triumf Arjen Robben.povedal kormidelník Bayernu Carlo Ancelotti, ktorého tím odčinil bodovú stratu z minulotýždňového domáceho súboja so Schalke 04 Gelsenkirchen (1:1).Ancelottiho náprotivok Maik Walpurgis mal hlavu v smútku, jeho tím hrdinsky vzdoroval veľkému favoritovi a len o vlások mu unikol bodík. "Ingolstadt si tak v boji o záchranu nepolepšil, so ziskom 15 bodov mu v tabuľke patrí predposledná 17. priečka.V ďalšom kole sa Bayern predstaví budúcu sobotu na ihrisku Herthy Berlín, Ingolstadt cestuje do Frankfurtu. Ešte predtým čaká na nemeckého šampióna vystúpenie v Lige majstrov, v stredajšom prvom osemfinálovom zápase privíta Arsenal Londýn.