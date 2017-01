Futbalista Albert Rusnák mení klub: Svoje talent predvedie v zámorí

Nas snímke Holanďan Nathan Aké (vľavo) a Slovák Albert Rusnák v zápase 8. skupiny kvalifikácie futbalových ME 2017 hráčov do 21 rokov Slovensko – Holandsko. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Utah 5. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Albert Rusnák odchádza z holandského FC Groningen. Kariéra talentovaného ofenzívneho stredopoliara bude pokračovať v klube zámorskej MLS Real Salt Lake.Na novom pôsobisku by mal Rusnák nahradiť 36-ročného Argentínčana Javiera Moralesa, ktorý po desiatich rokoch opúšťa tím a mieri do konkurenčného Dallasu. Rusnák už vo štvrtok odletel do USA, kde po absolvovaní lekárskej prehliadky podpíše v najbližších hodinách viacročný kontrakt.Rusnák prestúpil do Groningenu v decembri 2014 z Manchestru City, jeho nový zamestnávateľ ho však následne poslal rozohrať sa na hosťovanie do Cambuuru. Za Groningen odohral spolu 74 zápasov a nastrieľal 12 gólov.V súvislosti s Rusnákom sa skloňoval aj záujem AS Rím či anglického Watfordu, hráč sa však rozhodol pre pôsobenie za "veľkou mlákou".