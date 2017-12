Futbalista Austin dostal za kopnutie Lössla trojzápasový dištanc

Na snímke Charlie Austin spolu s brankárom Huddersfieldu Jonasom Lösslom počas sobotňajšieho zápasu na štadióne St Mary's Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. decembra (TASR) - Anglický futbalový útočník Charlie Austin v službách Southamptonu akceptoval trojzápasový trest, ktorý mu udelila Futbalová asociácia (FA) za to, že kopol do tváre brankára Huddersfieldu Jonasa Lössla.Incident sa odohral v sobotňajšom zápase na štadióneSt Mary's, ktorý sa skončil remízou 1:1. Dánsky brankár po ňom zostal so zakrvavenou tvárou a podozrením na zlomený nos. Duel však dohral.píše sa v stanovisku FA.Austin, ktorý strelil úvodný gól, stretnutie nakoniec nedohral, keďže si poranil zadný stehenný sval. Tréner Southamptonu Mauricio Pellegrino uviedol, že bude pauzovať počas celého sviatočného obdobia. Určite si tak nezahrá v súbojoch s Tottenhamom, Manchestrom United a Crystal Palace. Austin je so šiestimi gólmi najlepší strelec klubu.