Futbalista Mazáň si premiéru v drese Celty užil, trému necítil

Na archívnej snímke Róbert Mazáň Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 4. februára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Róbert Mazáň si užil svoj debut v najvyššej španielskej súťaži. V sobotňajšom dueli 22. kola La Ligy na pôde Deportiva Alavés premiérovo nastúpil v drese Celty Vigo, keď dostal šancu v základnej zostave galícijského tímu.Mazáň sa predstavil na ľavej strane obrannej formácie hostí a hral do 58. minúty.uviedol v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Dvadsaťtriročný bek prišiel do Celty začiatkom januára z MŠK Žilina, pričom podpísal kontrakt do roku 2022. Šancu nastúpiť v jej drese dostal však až v sobotu.priznal Mazáň. Premiéra však nevyšla úplne podľa predstáv, keďže Celta prehrala 1:2.Zápas bol zo slovenského hľadiska historický. Prvýkrát v dejinách samostatnosti totiž nastúpili v jednom klube La Ligy v majstrovskom zápase dvaja slovenskí futbalisti. Spolu s Mazáňom nechýbal v základnej zostavy Celty stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý odohral celé stretnutie.vyznal sa Mazáň. Ten mal zo svojho výkonu celkom pozitívny dojem:Účastník vlaňajších ME hráčov do 21 rokov v Poľsku sa už začína vo Vigu pomaly udomácňovať.prezradil Mazáň, ktorý si už takisto hľadá učiteľa španielčiny.dodal futbalista, ktorý v minulosti hral aj za AS Trenčín, Senicu a Podbeskidzie Bielsko-Biala a na konte má už aj dva štarty v reprezentačnom