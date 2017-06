Futbalista Štetina podpísal trojročnú zmluvu so Spartou Praha

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Lukáš Štetina. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 2. júna (TASR) - Slovenský futbalový obranca Lukáš Štetina podpísal v piatok trojročný kontrakt so Spartou Praha. Stopér, ktorý doteraz pôsobil v Dukle Praha, sa tak stal treťou letnou posilou klubu z Letnej.Dvadsaťpäťročný zadák je odchovanec Nitry. Hrával aj na Ukrajine v Metaliste Charkov, potom hosťoval v Prešove a v Dukle, do ktorej v roku 2013 prestúpil. Za ňu za päť sezón odohral 125 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov. Patrí do širšieho kádra slovenskej reprezentácie.citovala Štetinu oficiálna internetová stránka AC Sparta.