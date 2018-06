Futbalisti Austrálie potrebujú dnes streliť Peru čo najviac gólov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

C-skupina, 3. kolo:

AUSTRÁLIA - PERU, utorok 25. júna, 16.00 SELČ, Soči (Olympijský štadión)

hlavný rozhodca: Sergej Karasev (Rus.) predpokladané zostavy:



Austrália: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Jedinak, Mooy - Leckie, Rogic, Kruse - Juric

Peru: Gallese - Advincula, Ramos, Santamaria, Trauco - Aquino Sanchez, Farfan - Carrillo, Cueva, Flores - Guerrero



Tabuľka C-skupiny:



1. Francúzsko 2 2 0 0 3:1 6*

2. Dánsko 2 1 1 0 2:1 4

------------------------------

3. Austrália 2 0 1 1 2:3 1

4. Peru 2 0 0 2 0:2 0

*istý postup do osemfinále

Soči 26. júna (TASR) - Futbalisti Austrálie sú pred záverečným zápasom v C-skupine MS 2018 v náročnej situácii. V utorok musia čo najvyšším rozdielom zdolať Peru a dúfať, že Dáni v paralelne hranom dueli nezabodujú s Francúzmi. Peruánci po dvoch prehrách 0:1 už stratili šancu na postup do osemfinále, no so šampionátom sa chcú rozlúčiť víťazne.O oba góly "Socceroos" v doterajšom priebehu turnaja sa postaral kapitán Mile Jedinak z pokutových kopov. Útočník Tomi Juric verí, že v súboji s Peru sa prebudia aj ďalší hráči.uviedol Juric po nedeľňajšom tréningu v Kazani, kde Austrália počas MS rozprestrela svoj stan.Jedinak je presvedčený, že Francúzi nevypustia zápas s Dánmi a urobia všetko, aby vyhrali skupinu:Trénerovi Bertovi van Marwijkovi bude chýbať útočník Andrew Nabbout, ktorý utrpel v zápase s Dánskom zranenie ramena.Peruánci predvádzajú pri návrate na scénu MS po 36-ročnej prestávke okulahodiaci futbal, doplácajú však na jalovú koncovku. Nestrelili ešte ani gól, hoci proti Francúzom i Dánom si vypracovali viac šancí ako ich súperi.zdôraznil tréner "La Blanquirroja" Ricardo Gareca. Otáznik visí nad štartom Jeffersona Farfana, ktorý skončil v sobotu v nemocnici po zrážke s vlastným spoluhráčom na tréningu.Zápas Austrália - Peru sa začne v utorok 26. júna o 16.00 SELČ na Olympijskom štadióne v Soči, zo záznamu ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Rus Sergej Karasev.