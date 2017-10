Futbalisti Barcelony sa zapoja do štrajku proti španielskej vláde

Na snímke futbalista FC Barcelona Lionel Messi sa teší po strelení gólu v zápase španielskej La Ligy medzi FC Barcelona - UD Las Palmas v Barcelone 1. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 2. októbra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa zapoja do štrajku na protest proti konaniu Španielskej vlády v súvislosti s referendom o nezávislosti Katalánska. V utorok nebude trénovať ani jeden z profesionálnych tímov španielskeho veľkoklubu.Trénovať nebudú podľa agentúry AP ani mládežnícke tímy a sídlo klubu bude zatvorené. Do štrajku sa podobným spôsobom zapojí aj Girona a ďalší katalánsky klub Espanyol Barcelona bude trénovať za zatvorenými dverami.FC Barcelona chcel v nedeľu pre nepokoje v meste počas referenda odložiť ligový zápas proti Las Palmas, ale vedenie španielskej súťaže to odmietlo. Stretnutie sa napokon odohralo pred prázdnymi tribúnami na Camp Nou a Barcelona vyhrala 3:0.FC Barcelona vedie La Ligu o päť bodov pred FC Sevilla s impozantným skóre 23:2.