Futbalisti D. Stredy zvíťazili v šlágri kola nad Slovanom Bratislava

Na snímke dymovnice v hľadisku fanúšikov DAC po strelení gólu Erika Pačindu (DAC) počas stretnutia 15. kola futbalovej Fortuna ligy medzi DAC 1904 Dunajská Streda – Slovan Bratislava 3. novembra 2017 v Dunajskej Strede. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (0:1)



Góly: 65. Pačinda, 83. Kalmár - 31. Hološko. Rozhodovali: Chmura – Balko, Ádám, ŽK: Kalmár - Sekulič, 10.226 divákov



Zostavy a striedania:



FC DAC: Macej – Živkovič, Huk, Šatka, Davis – Kalmár, Ljubičič, Simon – Divivković (58. Mervó), Pačinda (89. Koštrna), Čmelík (71. Vida)



Slovan: Greif – Sekulić, Božikov, Rundić, Chouchoumis (87. Vittek) – Droppa – Hološko (79. Schet), Holman, Rabiu, Čavrič – Mareš (72. Oršula)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 3. novembra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v šlágri 15. kola Fortuna ligy nad Slovanom Bratislava 2:1. Zápas sledovala rekordná tohtosezónna návšteva - 10.226 divákov.Prvá hrozba prišla zo strany Slovana, v piatej minúte to strelou z ľavej strany skúšal Čavrič, no lopta tesne minula Macejovu bránu. Po peknej kombinačnej akcií pohrozila aj Dunajská Strela, Ljubičičova strela z 25 metrov letela tesne vedľa. V 23. minúte pohrozil Ljubičič, strela z pravej strany však letela nad. V 25. minúte mal gól na hlave Divković, zasahovať musel brankár Greif. Ďalšia šanca domácich prišla o minútu neskôr, Kalmárovu strelu musel kryť opäť brankár Slovana. V 31. minúte prišiel úvodný gól zápasu po štandardnej situácií, Holman zahral priamy kop z pravej strany a nikým nekrytý Hološko hlavou zakončil – 0:1. V 39. minúte po nedorozumení v domácej obrane mohol zvýšiť hosťujúci Holman, ale bol nepresný. .Druhý polčas začali aktívnejšie domáci, od začiatku sa snažili o vyrovnanie. V 53. minúte mal vyrovnávajúci gól na kopačkách Ljubičič, lopta však letela tesne vedľa. Obrovskú šancu zmaril brankár Greif v 54. minúte, po centri z pracej strany hlavičkoval Čmelík, ale trafil brankárove nohy. Na druhej strane bol nebezpečný Rabiu, avšak bol krytý domácou obranou. Snaha domácich sa vyplatila, v 65. minúte po rohovom kope Davisa hlavou zakončil Pačinda – 1:1. V 69. minúte mal na kopačke druhý gól kapitán domácich Ljubičič, ďalekonosná strela skončila tesne Greifovej brány. V 83. minúte sa domáci dočkali víťazného gólu, keď z hranice šestnástky trafil do siete Kalmár – 2:1. V nadstavenom čase Vittekovu šancu zmaril Macej, hlavička Oršula následne letela nad.