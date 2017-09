Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v Zlatých Moravciach

Radosť hráčov Dunajskej Stredy Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:3 (0:0)

Góly: 62. a 63. Gešnábel – 53. a 78. Kalmár, 84. Divkovič. Rozhodovali: Sedlák – Roszbeck, Špivák, ŽK: Chren, Matheus - Pabmou, 1786 divákov.



Zostavy a striedania:



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Kováč – Záhumenský (87. Sládek), Nikolič, Dobrotka, Chren - Karlík – Gešnábel (79. Ewerton), Matheus, Bariš, Cleber (84. Szymonowicz) - Urgela



FC DAC 1904 Dunajská Streda: Macej – Živkovič, Šatka, Huk, Davis, Ljubičič, Pambou (58. Ľupták) - Olasunkammi (54. Malec), Kalmár, Vida (68. Divkovič) - Pačinda.



Hlasy po zápase:



Juraj Jarábek, tréner Z. Moraviec: "Dnes nám futbal ukázal škaredú tvár. Zápas bol výborný, stretnutie malo grády. Naštartoval to prvý gól. My sme dnes hrali dobre dopredu, horšie to bolo v defenzíve. Najviac ma mrzí tretí gól, inak to bol remízový zápas. Celkovo nemám chalanom čo vyčítať, zlomový moment bola Cleberova nepremenená šanca."



Marco Rossi, tréner D. Stredy: "Bol to remízový zápas, v ktorom sme mohli vyhrať aj prehrať. Za stavu 2:1 mal Cleber čistú šancu, ktorou mohol rozhodnúť. Gratulujem Zlatým Moravciam, pretože nás dostali do väčších problémov, ako Slovan alebo Žilina."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlaté Moravce 17. septembra (TASR) - Stretnutie tabuľkových susedov prinieslo v hustom daždi neúprosný boj. Prvý strelecký pokus priniesla až 12. minúta, keď Urgela z hranice šestnástky len tesne minul pravý horný roh Macejovej brány. Hostia odpovedali v 21. minúte, keď Davisov center našiel na hranici malého vápna Pačindu a ten hlavou mieril nad. Už o tri minúty Pambou napriahol vari z 20 metrov, ale jeho strela skončila na brvne Kováčovej brány. Po polhodine hry Cleber rozohral štandardnú situáciu, Matheus poslal prudký center do malého vápna, ale Urgelova strela len tesne minula tri žrde. V 36. minúte sa ocitol v čistej príležitosti Bariš, ale zblízka netrafil bránu. Domáci mohli ísť do vedenia v 44. minúte, lenže Gešnábelova strela skončila iba na ľavej žrdi Macejovej brány.Po zmene strán mala hra grády. V 47. minúte Kalmárov center neupratal za Kováčov chrbát Huk, na opačnej strane mal gól na kopačke Gešnábel, ale z 10 m prudko prestrelil. Do vedenia išli hostia v 53. minúte. To Pačinda ideálne vysunul Kalmára a ten zoči-voči Kováčovi nezaváhal. Domáci predviedli dokonalý obrat v priebehu dvoch minút. Najskôr v 62. minúte prišla parádna akcia Clebera s Matheusom a Gešnábelova koncovka do prázdnej brány. Už o minútu neskôr Cleber poslal center do šestnástky, aby nekrytý Gešnábel poslal ViOn do vedenia. V 71. minúte mohlo byť hotovo. To sa Cleber rútil sám na brankára hostí, ale ten jeho strelu vytesnil na roh. V 78. minúte sa začínalo odznova. Pačindova strela z priameho voľného kopu sa odrazila od múru na nohu Kalmára a ten prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Po druhý raz v stretnutí išli do vedenia hostia v 84. minúte, keď odrazená lopta našla striedajúceho Divkoviča a ten strelou medzi nohy prekonal Kováča. Po divokom priebehu 2. polčasu sa tak nakoniec z víťazstva tešili hráči DAC.