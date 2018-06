Futbalisti Michalovec v príprave aj proti mladíkom West Hamu

Na snímke futbalisti MFK Zemplín Michalovce na tréningu počas štartu letnej prípravy na novú sezónu Fortuna ligy 11. júna 2018 v Michalovciach. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Program prípravných zápasov MFK Zemplín Michalovce:



Sobota, 16. júna: Michalovce - Slavoj Trebišov

Streda, 20. júna: Michalovce - Tatran Liptovský Mikuláš

Sobota, 23. júna: FK Humenné - Michalovce

Sobota, 30. júna: MTK Budapešť - Michalovce

Utorok, 3. júla: FK Poprad - Michalovce

Piatok, 6. júla: Termalica Nieciecza (Poľ.) - Michalovce /v Poprade/

Sobota, 14. júla: Michalovce - Lokomotíva Košice

Utorok, 17. júla: Michalovce - West Ham United 23

Michalovce 11. júna (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2018/19 bez trénera Antona Šoltisa, ale s kapitánom Igorom Žofčákom, ktorý pokračuje v materskom klube. Michalovčania majú za sebou najúspešnejšiu sezónu v najvyššej súťaži a v ďalšej nechcú podliezať latku. Prípravu na nový ročník im spestrí aj duel proti tímu West Ham United do 23 rokov.Na prvom tréningu chýbal tréner Šoltis a jeho asistent Jozef Majoroš nemal k dispozícii zatiaľ žiadnu novú posilu. Káder ôsmeho tímu minulého ročníka je v štádiu budovania.uviedol Majoroš pre TASR.Fanúšikov najvýchodnejšieho klubu najvyššej súťaže potešila informácia o pokračovaní spolupráce s kapitánom Žofčákom.povedal Žofčák.Vo fáze budovania je nielen káder michalovského A-mužstva, ale aj priestory na štadióne, no všetky práce by mali byť ukončené do prvého jarného kola. V ňom Michalovčania privítajú Žilinu a už v prvom kole by radi potvrdili, že zisk 41 bodov v minulom ročníku nebol náhodný.poznamenal Majoroš.Tím má v pláne osem prípravných zápasov a aj sústredenie od 2. do 7. júla vo Vysokých Tatrách. Generálkou na Fortuna ligu bude v utorok 17. júla zápas proti tímu West Ham United do 23 rokov.