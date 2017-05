Futbalisti Monaca vyhrali nad St. Étienne a získali francúzsky titul

Futbalisti AS Monaco, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ligue 1 - 37. kolo:



AS Monaco - AS St. Etienne 2:0 (1:0)

Góly: 19. Mbappe, 90.+3 Germain

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monaco 18. mája (TASR) - Futbalisti AS Monaco získali francúzsky majstrovský titul. V stredajšej dohrávke 31. kola Ligue 1 doma zdolali AS St. Étienne 2:0 a detronizovali obhajcu Paríž St. Germain.Monaco má v tabuľke kolo pred koncom nedostihnuteľný 6-bodový náskok pred PSG. Zverenci trénera Leonarda Jardima korunovali výbornú sezónu, v ktorej si zahrali aj semifinále prestížnej Ligy majstrov. AS sa naposledy tešilo z titulu v roku 2000, predchádzajúce štyri sezóny kraľovali v Ligue 1 Parížania.Na štadióne Louisa II. otvoril skóre mladý krídelník Kylian Mbappe v 19. minúte a v nadstavenom čase spečatil výsledok. Monaco sa v lige dostalo na kótu 103 dosiahnutých gólov, celkovo ich v tejto sezóne v súťažných zápasoch nastrieľalo 155.