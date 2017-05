Futbalisti MŠK Žilina zdolali súperov FK Senica 3:2

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

MŠK Žilina – FK Senica 3:2 (2:0)



Góly: 26. Mazáň, 45. a 68. Hlohovský (úrvý z 11 m) – 90.+ A. Kováč, 90.+ Kopičár. ŽK: 56. Mazáň, 90. Otubanjo. Rozhodoval Ziemba, 1754 divákov



Zostavy a striedania:



Žilina: Mandous – Mabouka, Vavro, Králik, Mazáň – Diaz (63. Otubanjo) – Holúbek (71. Špalek), Škvarka, Cociuc – Špalek, Šejdajev (79. Mráz), Hlohovský



Senica: Plach – Kotula, Ranko, Pillár, Šušolík – Kratochvíl, Kopičár – Brigant (90. Kučera), Šašinka (84. Kovaľ), Kosorín (37. A. Kováč) – Pajer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 13. mája (TASR) - Majster zo Žiliny nastúpil v 31. kole Fortuna Ligy proti Senici, ktorá mu na úvod jari na Záhorí uštedrila krutú prehru 0:2, a tak sa chceli Šošoni svojmu súperovi minimálne revanšovať.V úvode mali dve dobré príležitosti hostia, no ani jedna z nich sa neujala. Na opačnej strane sa v 7. min dostal do príležitosti moldavský stredopoliar Cociuc, z pravej strany zblízka z uhla trafil dobre, ale žilinský odchovanec Plach v bráne Senice preukázal dobrý reflex a strelu vyboxoval. V 15. min. poslal Hlohovský z priameho kopu z 20-tich metrov loptu tesne vedľa ľavej žrde a Žilinčania postupne ovládali hru. Senica však chcela hrať, nielen brániť, a riedko zaplnený štadión pod Dubňom tak mohol sledovať zaujímavý zápas. V 26. min. sa už menilo skóre, keď si Mabouka narazil loptu s Holúbkom, z pravej strany dobre odcentroval pred bránu hostí, Šejdajev loptu ešte minul, ale Mazáň na zadnej tyči už ju napálil priamo za Placha a utekal sa o radosť z prvého gólu v žilinskom drese podeliť s trénerom Guľom a spoluhráčmi. O desať minút mohlo byť vyrovnané, Kratochvílova šanca v samostatnom nájazde volala po góle, ale Mandous ju parádne zneškodnil. V závere prvého dejstva zahral v 16-tke hostí rukou Pillár a Hlohovský z penalty zvýšil na polčasových 2:0.V druhom polčase sa Žilinčania ešte výraznejšie presadzovali cez Seničanov, ale góly neprichádzali. Na trávnik však prišiel v 63. min. Otubanjo a hneď sa uviedol dobrým pokusom tesne nad Plachovu bránu. O päť minút už domáci viedli rozdielom triedy, keď po ľavej strane unikol Hlohovský, namieril si to do šestnástky, kde ešte efektne zasekol brániaceho odchovanca MŠK Šušolíka a rutinérsky k ľavej žrdi 19. gólom sezóny zvýšil. V ďalšom priebehu sa domáci viackrát zastreľovali, ku gólu mal blízko Otubanjo, ale v 81. min. vystrelil tesne mimo a v 83. min. v brejku obišiel všetkých, ale Plach stihol zachrániť. Medzitým sa pripomenuli aj hostia, keď Brigantovu strelu zblokoval Vavro, loptu však Kováč napálil do brvna a tá sa opäť od Vavra dostala na roh. V nadstavenom čase hostia prekvapujúco až dvakrát skórovali. Najskôr Kováč prestrelil Mandousa z hranice malého vápna a po rozohraní Mandous ďaleko od svojej brány trafil Kopičára a žilinský odchovanec tečoval loptu do žilinskej siete.