Futbalisti Neapolu zvíťazili, Hamšík: Ukázali sme silu, ideme ďalej

Na archívnej snímke Marek Hamšík Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Neapol 29. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol stále vedú taliansku Serie A. V nedeľu v 22. kole na domácom ihrisku zvíťazili nad Bolognou 3:1, hoci prehrávali už od prvej minúty po góle Argentínčana Rodriga Palacia. Podľa kapitána SSC Mareka Hamšíka ukázal domáci tím opäť charakter a už sa sústredí na ďalšie ligové súboje.Štyridsaťtisíc divákov na San Paolo síce po 25 sekundách zaskočil Palacio, no už v 5. minúte bolo vyrovnané, keď si dal vlastný gól senegalský obranca Bologne Ibrahima Mbaye. Víťazstvo prepotom dvoma gólmi zariadil Dries Mertens.citoval Hamšíka jeho oficiálny web. Slovenský reprezentant hral do 66. minúty.dodal.Belgický reprezentant Mertens sa opäť dostáva do pohody. V predchádzajúcom kole zariadil výhru 1:0 v Bergame nad Atalantou. Predtým však naposledy skóroval v októbri. Momentálne má na konte 13 ligových gólov a Neapol bude ďalšie od neho potrebovať. Obhajca Juventus Turín sa za SSC stále drží v tesnom závese, v sobotu vyhral nad Chievom Verona 2:0 a má iba bodovú stratu.citovala agentúra AP trénera Neapola Maurizia Sarriho.Najbližšie sa Neapol 4. februára predstaví na ihrisku posledného Beneventa, Juventus hostí Sassuolo.